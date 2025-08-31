Emergencias activa el IG0 del Plan Meteobal por lluvias, tormentas y fenómenos costeros en Mallorca y Menorca

PALMA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

Emergencias 112 ha activado el índice de gravedad cero (IG0) del Plan Meteobal ante la previsión de lluvias, tormentas y fenómenos costeros adversos en Mallorca y Menorca este lunes.

En un mensaje en la red social X este domingo, el 112 ha informado de la activación de la alerta por meteorología adversa en Mallorca y Menorca, que responde a los avisos amarillos establecidos por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para la próxima jornada.

La Aemet prevé activar aviso amarillo por riesgo de lluvias, tormentas y fenómenos costeros, entre las 12.00 y las 17.59 horas de este lunes, en el norte y nordeste de Mallorca y en la Serra de Tramuntana, así como también en la isla de Menorca.

Según las previsiones de la Aemet, las precipitaciones podrían dejar acumulados de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora. En la Serra de Tramuntana, es más probable en la mitad este.

En cuanto a la situación marítima, se prevé que sople el viento del norte con intervalos de 40 a 50 km/h --fuerza seis--.

Con motivo de estas alertas por meteorología adversa, Emergencias ha compartido con los ciudadanos algunos consejos para mantenerse seguros en caso de lluvias y tormentas, y de temporal en el mar.

Así, para los casos de lluvias y tormentas, el 112 ha recomendado que, si se está en casa, se adopten medidas para impedir la entrada de agua, asegurando puertas y ventanas. También ha aconsejado no dejar fuera objetos o muebles que el agua pueda arrastrar; no bajar a las zonas inundables de la vivienda (sótano, garaje, etcétera), y quedarse en las zonas altas; y, si se inunda la casa, cerrar el interruptor general de la electricidad. Y, si se está conduciendo, la principal recomendación es moderar la velocidad, mantener la distancia de seguridad y circular por rutas principales.

Mientras, las recomendaciones en el caso de temporal en el mar son no acceder a los puntos del litoral afectados por el fuerte oleaje ni a los lugares donde las olas rompen con fuerza; no acercarse a paseos marítimos, espigones o acantilados, ya que la fuerza del agua puede arrastrar; evitar practicar cualquier tipo de deporte náutico y si se tiene una embarcación asegurar su amarre; y, si alguien cae al mar, llamar inmediatamente al 112 y no perder de vista el punto exacto donde ha caído para indicarlo a los servicios de salvamento.