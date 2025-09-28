Emergencias activa el IG0 del Plan Meteobal en toda Baleares por lluvias y tormentas

PALMA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Emergencias 112 de Baleares ha activado el Índice de Gravedad 0 (IG0) del Plan Meteobal en todas las Islas ante la previsión de lluvias y tormentas en el archipiélago.

En un mensaje publicado en la red social 'X', Emergencias ha informado de la activación de las alertas por meteorología adversa en Baleares, que responden a los avisos amarillos establecidos por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para este lunes.

Las primeras islas del archipiélago en estar en riesgo por lluvias y tormentas este lunes serán Ibiza y Formentera. Allí, a partir de las 03.00 horas, se espera que puedan producirse precipitaciones acumuladas de hasta 30 l/m2 en una hora.

Posteriormente, a partir de las 10.00 horas, los avisos afectarán también a Mallorca y Menorca. En Mallorca, se esperan lluvias acumuladas de hasta 30 l/m2 en una hora en la Serra de Tramuntana y norte y nordeste de la isla, y de 20 l/m2 en una hora en el resto; y en Menorca, acumulados de hasta 30 l/m2 en una hora.

Ante este escenario, finalmente desde Emergencias han pedido precaución a los ciudadanos en las próximas horas, y que sigan sus consejos y llamen al 112 en caso de sufrir una emergencia.

LAS LLUVIAS Y TORMENTAS SE MANTIENEN TAMBIÉN EL MARTES

Por su parte, la Aemet ha informado, también en la red social 'X', que, si bien el lunes ya se espera alguna lluvia fuerte con tormenta, y posibilidad de granizo, el martes aumentará la probabilidad de precipitaciones muy fuertes, con tormenta en Baleares.

De este modo, ha avanzado que desde las 00.00 hasta las 12.59 horas del martes se activarán alertas naranjas (riesgo importante) por lluvias en la Serra de Tramuntana y sur de Mallorca, así como en Ibiza y Formentera, por posibles precipitaciones acumuladas en una hora de 50 l/m2; y acumulados en dos o tres horas de más de 100 l/m2.

Los avisos naranjas por lluvias y tormentas en la Serra de Tramuntana y sur de Mallorca, así como en Ibiza y Formentera se convertirán en amarillos a partir de las 13.00 horas de este martes, cuando se prevén precipitaciones acumuladas de hasta 30 l/m2 en una hora y de hasta 60 l/m2 en dos o tres horas.

En el resto del archipiélago, la Aemet ha apuntado que se activarán también los avisos amarillos por lluvias y tormentas.