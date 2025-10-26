Emergencias desactiva la alerta por lluvias en Mallorca

Archivo - Vista de la plaza Juan Carlos I de Palma (Mallorca) durante un día de lluvia. Recurso. Archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Emergencias 112 de Baleares ha desactivado este domingo por la tarde la alerta activada del Plan Meteobal por lluvias en Mallorca.

De este modo, según ha informado Emergencias a través de un mensaje en sus redes sociales queda desactivado el índice de gravedad 0 (IG0) que respondía al aviso amarillo de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) por lluvias en las horas centrales de esta jornada.

Hay que recordar que el aviso de la Aemet se ha activado este mismo domingo ante la previsión de lluvias en la Serra de Tramuntana, que pudieran dejar precipitaciones acumuladas en una hora de hasta 20 l/m2 y, localmente, en todo el episodio, de entre 40 y 60 l/m2.