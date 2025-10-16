Emergencias reactiva la alerta amarilla por lluvias y tormentas en Pitiusas y la mantiene en Mallorca

Archivo - Dos personas con paraguas para cubrirse de la fuerte lluvia en el Paseo del Borne de Palma. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El servicio de Emergencias ha activado la alerta amarilla (IG-0) del Plan Meteobal por lluvias y tormentas en Ibiza y Formentera, una alerta que mantiene también en Mallorca por el mismo fenómeno meteorológico.

Por ello, Emergencias ha pedido a la población, a través de redes sociales, que continúe manteniendo la precaución y siga los consejos del 112.

La activación del IG-0 responde a los avisos amarillos activados por la Agencia Estatal de Meterología (Aemet) para este jueves y viernes.

En concreto, este jueves el aviso amarillo está activo en el interior y sur de Mallorca entre las 12.00 y las 18.00 horas por riesgo de lluvias, que pueden acumular 20 litros por metro cuadrado (l/m2) en una hora e ir acompañados de tormenta.

De cara al viernes, el aviso continúa en el interior y sur de Mallorca y se extiende a Ibiza y Formentera. En este caso, entre las 12.00 y las 18.00 horas se prevén lluvias y tormentas que pueden dejar hasta 30 l/m3 acumulados en una hora en Mallorca y entre 20 y 25 l/m2 en Pitiusas.

Ante la previsión meterológica, Emergencias ha publicado una serie de recomendaciones que pasan por adoptar medidas para impedir la entrada de agua en casa, asegurando puertas y ventanas; no dejar fuera objetos o muebles que el agua pueda arrastrar y no bajar a zonas inundables como sótanos o garajes.

En caso de que se inunde un domicilio, recomiendan cerrar el interruptor general de la electricidad y, en caso de estar conduciendo, piden moderar la velocidad, mantener la distancia de seguridad y circular por rutas principales.