Emergencias valora la creación de secciones juveniles de voluntarios de Protección Civil

PALMA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Emergencias e Interior valora la posibilidad de crear secciones juveniles de entre 16 y 18 años en las agrupaciones de voluntarios de Protección Civil.

Así se ha puesto de manifiesto en el Consejo Asesor del Voluntariado de Protección Civil, presidido por la consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Maria Estarellas, junto con el director general de Emergencias e Interior, Pablo Gárriz.

Durante la reunión, según ha señalado la Conselleria, se ha abordado cómo se puede trabajar en la búsqueda y captación de nuevos y jóvenes voluntarios y se ha puesto como ejemplo de referencia el grupo 'Bravo Joves Porreres'.

Se trata de una sección dentro de la agrupación de Porreres que cuenta con el apoyo del policía tutor y de la educadora social del municipio y que reúne a jóvenes de entre 11 y 16 años interesados en todo lo relacionado con la protección civil y dispuestos a ayudar en la medida de lo posible.

Así, la Dirección General ha adquirido el compromiso de estudiar la situación, junto con la Federación de Entidades Locales de Baleares (Felib) y la Escuela Balear de Administración Pública (EBAP), y buscar el camino y el modelo correcto y legal para crear secciones juveniles de entre 16 y 18 años. La iniciativa podría servir para captar a los voluntarios del futuro.

A la reunión, además de representantes de las asociaciones de voluntarios de protección civil de las Islas y de los cargos pertinentes de Emergencias e Interior, han asistido la jefa del Departamento de Formación en Seguridad y Emergencias de la EBAP, Francisca Jiménez, y, en representación de la Federación de Entidades Locales de Baleares, Neus Serra.

Este Consejo Asesor es el órgano colegiado mediante el cual las agrupaciones de voluntarios de protección civil y las autoridades competentes en materia de emergencias ponen en común inquietudes y necesidades y también hacen balance de las acciones llevadas a cabo.

Desde Emergencias, ha apuntado la Conselleria, se toma conciencia de la necesidad de dar la mejor respuesta posible a los resultados de la encuesta que, junto con la EBAP, se ha realizado a las Agrupaciones de Voluntarios de Protección Civil en materia de formación, con el objetivo de orientar el plan formativo para 2026.

Los resultados revelan una demanda centrada en gestión de crisis, logística básica, uso de Equipos de Protección Individual (EPI), incendios forestales y primeros auxilios psicológicos.

Desde las agrupaciones de voluntarios de protección civil se ha propuesto la creación de grupos especializados autonómicos, una propuesta que se ha sometido a consideración de todas las partes.

La Dirección General de Emergencias e Interior contempla la iniciativa como una oportunidad para reconducir las necesidades formativas en función de las carencias y necesidades, pero también para cubrir los servicios habituales.

Por ello, se adquiere el compromiso de crear fichas técnicas de los voluntarios para tener cuantificada y ordenada la capacidad formativa y la experiencia de las agrupaciones en general y de cada voluntario en particular.

El Consejo Asesor ha servido también para anunciar la fecha de la Diada de Voluntariado de Protección Civil de 2026, que será el 24 de enero en Palma.