La Empresa Funeraria Municipal de Palma presenta un presupuesto de más de 11,1 millones de euros

PALMA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Administración de la Empresa Funeraria Municipal (EFM) ha aprobado este lunes el anteproyecto de presupuestos para el ejercicio 2026, que asciende a algo más de 11,1 millones de euros, lo que supone un incremento del 1,9% en comparación con 2024.

Estas nuevas cuentas pretenden reforzar el compromiso de la EFM con la "mejora continua" de las condiciones de trabajo del personal, de los importantes servicios que se prestan y de las instalaciones, al priorizar la accesibilidad, el mantenimiento de los espacios y la atención al duelo, según ha explicado el Ayuntamiento de Palma en un comunicado.

Entre las principales inversiones previstas para 2026 destacan la rehabilitación y mejora de la accesibilidad en los sectores 3 y 4 del Cementerio de Palma, con una partida de más de 330.000 euros, así como mejoras en las instalaciones del Tanatorio de Son Valentí --400.000 euros-- y en las zonas de protección contra incendios del tanatorio de Bon Sosec --180.000 euros--.

También se destinarán más de 150.000 euros para la instalación de 396 nuevos columbarios de fotoporcelana y 88.000 euros para la mejora de la iluminación del edificio del Oratorio Central y del sector 3. Asimismo, la EFM invertirá casi 60.000 euros en la reparación de cubiertas y fachadas y 45.000 euros en un nuevo proyecto de señalización de los cementerios municipales.

Dentro de las actuaciones más significativas en el ámbito social, destaca la partida destinada a la creación de un espacio de duelo perinatal, con una inversión de cerca de 18.000 euros para el próximo ejercicio.

Esta zona, en colaboración con el IbSalut y la entidad Estels de Cel, se ubicará en el sector 6 del Cementerio de Son Valentí y será concebida como un entorno ajardinado que acompañe a las familias en el proceso emocional del duelo, para contar con un memorial para la inhumación de urnas y la colocación de pequeñas placas identificativas.

Asimismo, de cara al año que viene se reserva también una partida para la creación del Bosque de la Vida. Con esta iniciativa, el Ajuntament de Palma pretende crear un espacio arbolado para esparcir las cenizas de los difuntos de forma respetuosa con el entorno.

"Con este presupuesto, que ha salido adelante con los votos a favor del PP y Vox, el voto en contra del PSIB y Podemos, y la abstención de MÉS per Palma, la EFM avanza en su objetivo de ofrecer servicios de calidad, accesibles, modernos y sensibles a las necesidades de la ciudadanía de Palma", ha apuntado el Consistorio.