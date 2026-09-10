Empresarios presentan más de 50 iniciativas que podrían suponer una inversión de 365 millones de euros en Baleares

La directora general de Proyectos Estratégicos, Fondos Europeos y Simplificación Administrativa, Bàrbara Barceló, y el vicepresidente y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, en rueda de prensa. - CONSELLERIA DE ECONOMÍA

PALMA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Unidad Aceleradora de Proyectos Estratégicos (UAPE) del Govern ha tramitado 51 propuestas empresariales que, en sus proyectos más desarrollados, podría implicar una inversión de unos 365 millones de euros en Baleares.

El vicepresidente y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, y la directora general de Proyectos Estratégicos, Fondos Europeos y Simplificación Administrativa, Bárbara Barcelo, han ofrecido los datos de balance de la UAPE y un catálogo con los incentivos y ventajas que ofrece el Govern a los inversores.

La UAPE se puso en marcha en diciembre de 2025 y de este medio centenar de propuestas evaluadas hasta ahora, diez estarían a la espera de más información, 17 se habrían redirigidos a otros departamentos, cinco habrían quedado rechazados, 14 estarían en una fase más madura y seis habrían presentado ya la solicitud de proyecto especial de interés estratégico (PEIE). Por localización, 35 de los proyectos tenían pensado implantarse en Mallorca, cinco en Menorca y tres en Eivissa.

Las entidades o personas que se dirigen a la UAPE suelen mostrar su interés en conseguir financiación --un 33%--, asesorarse --un 23%-- acelerar los trámites --un 16%-- y excepciones normativas --un 12%--, entre otras.

Barceló ha detallado que los motivos por los que les suele faltar madurez a los proyectos planteados son la carencia de financiación --en un 29% de los casos-- o la normativa urbanística --un 26%-- o la falta de suelo --18%--.

En el caso del suelo, ha detallado que se debería a que el suelo elegido para implantar el proyecto "no tiene el uso adecuado", por lo que se solicita información por si la solicitud de PEIE da posibilidad de llevar a cabo esta modificación.

Divididos por sectores, los proyectos presentados se orientan al sector de la industria --un 22%--, la innovación --un 18%-- o la agricultura --un 16%--.

La UAPE actúa como una ventanilla única que acompaña a los promotores mediante directores de proyecto, coordina a las diferentes administraciones y organismos implicados y facilita la superación de las barreras administrativas que pueden retrasar la ejecución de las inversiones.

"CARTA DE PRESENTACIÓN" DE BALEARES A LOS INVERSORES

Por otra parte, el Govern ha presentado el primer catálogo que reúne en un único documento los principales incentivos, ventajas e instrumentos de apoyo disponibles para las empresas que quieren invertir, crecer o desarrollar nuevos proyectos en Baleares.

Con el título 'Illes Balears, donde invertir es avanzar', el documento ordena en un mismo espacio la información que hasta ahora se encontraba dispersa entre diferentes administraciones, organismos y programas, y ofrece a los inversores una visión global de las oportunidades que presenta el archipiélago.

El objetivo es que las empresas que valoran invertir en Baleares puedan encontrar, en un único documento, una visión de todo aquello que el archipiélago pone a su disposición para facilitar una inversión. Esto iría desde los incentivos fiscales y las opciones de financiación hasta las infraestructuras, el ecosistema de innovación, el talento o el acompañamiento de la Administración.

De este modo, el Govern pretende dar un paso más en su política de atracción de inversiones, que no se trata solo de disponer de instrumentos de apoyo, sino de hacerlos "visibles, accesibles y fáciles de localizar para quien toma la decisión de invertir".

Costa ha explicado que el catálogo se convierte así en una "carta de presentación" de Baleares y en una herramienta para "facilitar la toma de decisiones y favorecer que nuevas inversiones puedan materializarse en el archipiélago".

El catálogo parte de la voluntad del Govern de facilitar la llegada de nuevas inversiones y acompañar a las empresas durante todo el proceso de implantación, con una Administración más "coordinada, ágil y orientada a facilitar la actividad económica".

El documento identifica diez razones para invertir en Baleares, como la posición estratégica del archipiélago, su conectividad internacional, el dinamismo económico, el acceso a un mercado internacional, el talento, el ecosistema de innovación, la calidad de vida, los incentivos fiscales, el apoyo institucional y las oportunidades vinculadas a la transición sostenible.

A partir de esta propuesta de valor, el catálogo recoge una selección de los principales incentivos fiscales y financieros, instrumentos de inversión, programas de apoyo al talento, ayudas a la innovación y la digitalización y mecanismos de internacionalización, procedentes de los ámbitos autonómico, estatal y europeo.

Entre los instrumentos destacados se encuentra la Reserva para Inversiones del Régimen Fiscal de las Illes Balears (RIB), que permite reducir la base imponible hasta un 90% del beneficio no distribuido cuando se cumplen los requisitos establecidos; los incentivos regionales; diferentes líneas de financiación empresarial e instrumentos específicos para la I+D+i, la digitalización, la modernización industrial, la transición energética o la internacionalización.

El catálogo también pone el foco en el ecosistema de innovación de Baleares, con infraestructuras como el ParcBit y los centros Bit de Menorca y Eivissa, así como en la red de agentes de apoyo empresarial, investigación y conocimiento que contribuyen a facilitar la implantación de nuevos proyectos.

Además de los incentivos de carácter permanente, el catálogo estará vinculado a una base de datos que se actualizará periódicamente con el conjunto de incentivos, convocatorias y ayudas de carácter temporal. Esta herramienta se podrá consultar en tiempo real y, entre otras opciones, permitirá programar alertas sobre aquellas oportunidades que sean de interés para cada empresa o inversor.

Costa ha recalcado que este documento surge de la necesidad de transformar el modelo económico de Baleares, para "no solo confiar en el turismo", sino orientarse hacia sectores de alto valor añadido.

En ese sentido, ha reconocido que Baleares durante "demasiados años" no ha sido un territorio "competitivo" para atraer inversiones y lo que pretende es poner "las bases y las herramientas" para serlo.