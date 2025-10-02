Las empresas de Baleares podrán solicitar ayudas para financiar proyectos de inteligencia artificial

Archivo - Ordenador Portátil con las siglas AI (Inteligencia Artificial). - UNIVERSIDAD DE SEVILLA - Archivo

PALMA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha impulsado, a través de Red.es, una nueva línea de ayudas para que las empresas de Baleares puedan financiar proyectos de inteligencia artificial y otras tecnologías duales.

Las solicitudes para estas subvenciones RedIA podrán realizarse hasta las 12.00 horas del próximo martes a través de la sede electrónica, ha informado el Ministerio en un comunicado.

La convocatoria cuenta con un presupuesto total de 130 millones de euros y tiene como finalidad financiar proyectos de inteligencia artificial y otras tecnologías duales para promover su integración en las cadenas de valor.

Las empresas interesadas podrán pedir estas ayudas presentando proyectos centrados en ámbitos tecnológicos estratégicos como la inteligencia artificial, la robótica, los sistemas de navegación, las tecnologías espaciales, la ciberseguridad, los materiales avanzados, los sensores inteligentes o el internet de las cosas.

Deberán definir tanto la tecnología empleada como el ámbito de aplicación, que podrá pertenencer a cualquier sector económico salvo el sanitario dado que cuenta con una línea de ayudas específica que será convocada próximamente.

Las subvenciones van dirigidas a iniciativas empresariales que apuesten por el desarrollo experimental de nuevos productos, procesos o servicios, así como la mejora sustancial de los ya existentes.

Para ello, los proyectos deberán incorporar prototipos, pruebas piloto o validaciones tecnológicas como parte de su ejecución.

Podrán participar empresas con domicilio fiscal en España, que presentarán hasta tres proyectos cada una, de los cuales se financiarán un máximo de dos.

El presupuestos asignado a cada uno de ellos oscilará entre los 400.000 y los cinco millones de euros, y cubrirá entre el 25 y el 60 por ciento del importe total.

Además, será necesario demostrar que las iniciativas tienen un efecto incentivador real, es decir, que no podrían desarrollarse o lo harían de forma muy limitada sin esta ayuda pública.