La EMT adjudica la construcción del nuevo centro de operaciones de Palma con un presupuesto de 375.700 euros

Archivo - Un autobús de la Línea 4 de EMT (Plaça Columnes - Ses Illetes) en la Plaza de España de Palma, junto a la parada de taxis. - EMT - Archivo

PALMA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejo de administración de la EMT de Palma ha adjudicado el proyecto de construcción del nuevo Centro de Operaciones ECO/EMT, con un presupuesto de 375.700 euros que se construirá en el polígono de Son Rossinyol.

Según ha informado Cort en un comunicado, concluye así el proceso de licitación que comenzó a finales de enero para construir un centro de operaciones, que permitirá dotar a la EMT de nuevas instalaciones para albergar la flota de autobuses eléctricos que se incorporarán a la red de autobuses de Palma a lo largo del mes de abril.

El futuro centro contará con infraestructuras de recarga eléctrica de última generación, talleres y zonas de estacionamiento modernizadas, sistemas fotovoltaicos integrados y soluciones inteligentes orientadas a mejorar la eficiencia energética y la sostenibilidad.

La redacción del proyecto constructivo, que incluirá el desarrollo técnico completo, los estudios asociados y la preparación de toda la documentación para licencias y autorizaciones, tendrá una duración de dos meses desde la firma del acta de inicio.

La fase de ejecución comenzará una vez licitada la obra y se desarrollará, primero en una fase de instalación de la estación de Recarga Eléctrica, con una duración aproximada de 13 meses y una segunda fase que la construcción del resto de la infraestructura, con una duración de 20 meses. Según Cort, el desarrollo de estas obras también se podrá llevar a cabo de forma simultánea.

LA EMT TERMINÓ 2025 CON 78,4 MILLONES DE EUROS EN INGRESOS

Por otra parte, en el Consejo de Administración de la EMT se han aprobado las cuantas anuales de 2025 que reflejan unos ingresos totales de 78,4 millones de euros, de los cuales 18,5 millones provinieron de la venta de billetes.

En concepto de subvenciones, la empresa recibió 30,7 millones de euros como compensación por la bonificación para la gratuidad del transporte público, de los cuales la EMT únicamente ha percibido 20 millones.

A esta cantidad se suman 24,5 millones de euros de subvención municipal y 3,5 millones de euros de subvención estatal por la explotación de servicios de transporte colectivo urbano. Gracias a estas subvenciones, la empresa obtiene un resultado positivo superior a los dos millones de euros.

No obstante, las cuentas reflejan un aumento de los costes financieros, derivados del retraso en la transferencia de las subvenciones estatales.

Entre los gastos, destaca el incremento del coste de personal, que alcanzó los 52 millones de euros frente a los 47 millones del ejercicio anterior, debido a la ampliación de plantilla en conducción, administración y talleres para atender la mayor demanda, así como el aumento de los costes de mantenimiento de la flota, que recorrió un total de 12,2 millones de kilómetros en 2025.

Las cuentas reflejan un récord de actividad con 65,5 millones de trayectos realizados, un incremento del 51,6 por ciento respecto a 2019.

Por su parte el Consejo de Administración de la Sociedad Municipal de Aparcamientos y Proyectos (SMAP) ha aprobado también durante la junta general las cuentas anuales de 2025, que se han liquidado con un resultado positivo de 5,9 millones de euros, frente a los 4,4 millones obtenidos en 2024.

El activo de la sociedad ha registrado un incremento significativo gracias a diversas inversiones, entre las que destacan la ampliación del servicio de Bicipalma y la renovación de la maquinaria de los aparcamientos, incluyendo la actualización de los cajeros automáticos en Manacor y Avenidas.

De esta forma, la cifra de negocio ha pasado de 12,32 millones de euros en 2024 a 12,72 millones en 2025, principalmente por el incremento del uso de los aparcamientos subterráneos en rotación.