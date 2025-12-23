La EMT y las áreas de Comercio y Movilidad lanzan una campaña de promoción de los establecimientos emblemáticos

Presentación de la campaña. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

El Ayuntamiento de Palma ha presentado una campaña de apoyo al comercio de proximidad y centrada especialmente en los establecimientos que forman parte del Catálogo de Emblemáticos.

Así, un vehículo de la EMT Palma luce el eslogan 'Esta Navidad, regala comercio local', invitando también a conseguir una bolsa reutilizable con la imagen de los comercios emblemáticos de Palma.

El Ayuntamiento repartirá entre los establecimientos del catálogo cerca de 9.000 bolsas. A la presentación han asistido el teniente de alcalde y regidor de Movilidad, Antoni Deudero; la regidora de Comercio, Restauración y Autónomos, Lupe Ferrer; el director general de Comercio y Restauración, Toni Fuster; el director general de Movilidad, Antonio Román; el gerente de la EMT, Juan José Elías, y el presidente de la Confederación Balear de Comercio, Mateu Cunill.

La EMT Palma y PalmaActiva también han presentado la actualización del mapa gratuito 'Ruta de los Establecimientos Emblemáticos', donde se sitúan, alrededor de la línea CC (Centro de Ciudad), todos estos comercios agrupados por categorías, como alimentación, joyerías, hornos y pastelerías, salud y estética, hogar, mobiliario y decoración, papelería e imprenta, moda y complementos y otras actividades.

En el mapa se pueden consultar tanto los nombres de las empresas como su ubicación y cuál es la parada de bus de la línea CC más cercana.

Asimismo, se explica la importancia de la aportación a la actividad económica que han generado estas empresas que forman parte de la memoria colectiva y permiten identificar a la ciudad y las barriadas vertebrando relaciones sociales. Estos mapas se han distribuido en la propia línea CC y en las oficinas de información turística del Consistorio.