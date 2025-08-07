La EMT completa este viernes el traslado de las líneas A1, A2 y L34 a la nueva terminal de autobuses del aeropuerto

Archivo - Imagen de un autobús de la EMT Palma - AYUNTAMIENTO DE PALMA - Archivo

PALMA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La EMT completará este viernes el traslado de las líneas A1, A2 y L34 a la nueva terminal de autobuses del aeropuerto.

El cambio de ubicación quedará completado cuando este viernes la línea L34 (Son Espases-Aeroport) se traslada definitivamente a la parada 1985, ubicada en la nueva terminal de autobuses del aeropuerto.

De este modo, todas las líneas de la EMT que dan servicio al aeropuerto de Son Sant Joan quedan ubicadas definitivamente en la nueva estación de autobuses, que se encuentra entre la terminal de llegadas y el edificio del aparcamiento.

Estas son las líneas A1 (Aeroport-Centre Ciutat) y A2 (Aeroport-s'Arenal) --que ya estaban ubicadas en esta nueva terminal, en las paradas 547 y 1146 respectivamente-- y la línea L34, que quedará instalada definitivamente en la parada 1985 a partir del veirnes.

Las tres paradas de la EMT se sitúan una junto a la otra, en un espacio delimitado, y en la misma estación se ubicarán también los vehículos del TIB que dan servicio al aeropuerto desde diferentes puntos de la isla.

De esta forma, visitantes y turistas podrán encontrar fácilmente su línea de autobús en un mismo espacio claramente delimitado, facilitando sus desplazamientos.