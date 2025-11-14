La EMT ofrecerá servicios especiales para asistir este sábado a la Nit de les Ànimes

PALMA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Empresa Municipal de Transportes de Palma ha programado un servicio especial con motivo de la celebración de una nueva edición de la Nit de les Ànimes, que tendrá lugar este sábado en el Parc de Sa Riera.

A partir de las 15.45 horas los autobuses prestarán servicio desde Sindicat y llegarán a Can Valero, pasando por las paradas de Grans Magatzems, plaza de España, Comte de Sallent, General Riera-Ticià, Parc de sa Riera y el Cementerio.

En un comunicado, el Ayuntamiento de Palma ha explicado que los vehículos tendrán una frecuencia media de paso de 20 minutos, con una primera salida desde Sindicat a las 15.45 horas y última desde Can Valero a las 23.00 horas.

Esta lanzadera especial se suma al servicio habitual de las líneas 16 --entre Establiments y plaza de las Columnes-- y 33 --Son Espases a Son Fuster--, que en sábado por la tarde circulan también con una frecuencia media de 20 minutos, así como la línea 8 --de Son Roca a Sindicat--, con una frecuencia cada 12 minutos. Todas estas líneas acercan a los usuarios hacia el Parc de sa Riera. Además, la 9 realiza parada justo delante del parque.

La ruta de regreso sale de Can Valero y parque de Sa Riera para pasar por el Camí de Jesús, la calle Lluís Vives, General Riera y Comte de Sallent, plaza de España y la avenida de Alexandre Rosselló.