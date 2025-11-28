La EMT de Palma reforzará sus servicios este sábado de cara al partido entre el RCD Mallorca y Osasuna

Archivo - Bus de la EMT Palma. - CORT - Archivo

PALMA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Palma reforzará sus servicios este sábado de cara al partido que a las 14.00 horas disputarán en Son Moix el RCD Mallorca y Osasuna.

En concreto, ha informado el Ayuntamiento de Palma en un comunicado, se reforzarán las líneas L8 y L33 para dar respuesta a la demanda de los usuarios que acudan al recinto deportivo y vuelvan al centro de la ciudad tras el partido.

La L8, que va desde Sindicat hasta el estadio de fútbol, incrementará su frecuencia --normalmente son de un autobús cada 12 minutos-- en las horas previas al partido.

Al finalizar el encuentro, los usuarios podrán acceder a los autobuses tanto de la L8 como de la L33 que estarán aparcados en la puerta del estadio, en el Camí dels Reis.

En sentido centro ciudad, la L8 realizará su recorrido habitual hasta Sindicat. El refuerzo especial de la L33 acercará a los vecinos de Camp Redó, s'Escorxador y otros por el corredor de General Riera hasta Son Fuster, pasando también por el área de intercambio de plaza de España y facilitando el enlace con otras líneas.

Por su parte, el Ayuntamiento ha recordado a los usuarios de Bicipalma que pueden utilizar la nueva estación virtual, que se encuentra en las inmediaciones del Estadi Mallorca Son Moix.