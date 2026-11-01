La EMT Palma refuerza los autobuses este lunes por el partido entre el RCD Mallorca y el Cádiz FC

Archivo - Uno de los autobuses de la EMT con un escudo del RCD Mallorca - AYUNTAMIENTO DE PALMA - Archivo

PALMA 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

La EMT Palma pondrá en marcha este lunes un dispositivo especial de refuerzo de autobuses de cara al partido que disputarán el RCD Mallorca y el Cádiz FC en el Estadi Mallorca Son Moix a las 21.00 horas.

Concretamente, la EMT reforzará la línea L8, que va desde Sindicat al Estadi Mallorca Son Moix, en las horas previas al partido, según ha informado el Ayuntamiento de Palma en una nota de prensa.

Estos refuerzos se suman a los servicios habituales de la línea, que en esa franja horaria están pasando con una frecuencia media de 11 minutos.

Al finalizar el partido, los usuarios podrán acceder a los autobuses tanto de la L8 como de la L33 Parcial que estarán aparcados en la puerta del estadio, en el Camí dels Reis. En sentido centro ciudad, la L8 realizará su recorrido habitual hasta el área de intercambio de Sindicat.

El refuerzo especial de la línea 33 acercará a los vecinos de Camp Redó, s'Escorxador y otros por el corredor de General Riera hasta Son Fuster, pasando también por el área de intercambio de plaza de España y facilitando el enlace con otras líneas.

La SMAP recuerda a los usuarios de Bicipalma que pueden utilizar la estación virtual, que se encuentra en las inmediaciones del Estadi Mallorca Son Moix.