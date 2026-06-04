La EMT Palma refuerza las líneas 8 y 33 por el partido entre España e Inglaterra en Son Moix

Archivo - Bus de la EMT Palma. - CORT - Archivo

PALMA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La EMT Palma reforzará este viernes las líneas 8 y 33 para facilitar los desplazamientos al Estadi Mallorca Son Moix con motivo del partido clasificatorio para la Copa Mundial Femenina de la FIFA que enfrentará a las selecciones de España e Inglaterra.

Según ha informado el Ayuntamiento de Palma en un comunicado, el dispositivo especial de transporte se ha organizado para atender la afluencia prevista antes y después del encuentro.

Así, en las horas previas al partido se incrementará el servicio de la línea 8, que conecta el área de intercambio de Sindicato con Son Moix. Una vez finalizado el encuentro, los usuarios podrán acceder a los autobuses de las líneas 8 y 33, que estarán estacionados junto a la puerta del estadio, en el Camí dels Reis.

En dirección al centro de la ciudad, la línea 8 realizará su recorrido habitual hasta el área de intercambio de Sindicato. Por su parte, el refuerzo de la línea 33 conectará Son Moix con Camp Redó, s'Escorxador, el corredor de General Riera, plaza España y Son Fuster, facilitando además el enlace con otras líneas de la red municipal.

Los usuarios de Bicipalma podrán utilizar la estación virtual habilitada en las inmediaciones del estadio, que permitirá estacionar las bicicletas sin necesidad de utilizar anclajes.