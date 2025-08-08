La EMT Palma refuerza el servicio este sábado para el partido entre el RCD Mallorca y el Hamburgo SV

Archivo - Uno de los autobuses de la EMT - AYUNTAMIENTO DE PALMA - Archivo

PALMA, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma pondrá en marcha este sábado, 9 de agosto, un dispositivo especial de refuerzo de autobuses de la EMT con motivo de la 47ª edición del Trofeo Ciutat de Palma de Fútbol que enfrentará al RCD Mallorca y al Hamburgo SV en el Estadi Mallorca Son Moix a las 20.00 horas.

Así, para facilitar los desplazamientos de los aficionados, se reforzarán las líneas L8 y L33 antes y después del encuentro, según ha trasladado el Ayuntamiento en una nota de prensa.

En concreto, la línea L8, que conecta Sindicat con el Estadi Mallorca Son Moix, contará con un aumento de frecuencias durante las dos horas previas al partido, sumándose a los servicios habituales que circulan cada 12-13 minutos aproximadamente.

Al acabar el partido, los pasajeros podrán acceder los autobuses de las líneas L8 y L33, que estarán estacionados en el Camí dels Reis, justo a la puerta del estadio. La L8 seguirá su recorrido habitual hasta el área de intercambio de Sindicat.

Por su parte, el refuerzo en la L33 acercará a los vecinos de Camp Redó, s'Escorxador y otras zonas cercanas, ofreciendo un recorrido por el corredor de General Riera hasta Son Fuster, con paradas en el área de intercambio de plaza España para facilitar conexiones con otras líneas.