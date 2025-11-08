La EMT Palma refuerza sus servicios de cara al partido de este domingo entre el RCD Mallorca y el Getafe

Archivo - Uno de los autobuses de la EMT con un escudo del RCD Mallorca. Archivo. - AYUNTAMIENTO DE PALMA - Archivo

PALMA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Empresa Municipal de Transportes de Palma (EMT Palma) ha reforzado sus servicios de cara al partido de este domingo entre el RCD Mallorca y el Getafe.

En una nota de prensa, el Ayuntamiento de Palma ha informado que este domingo, día 9 de noviembre, pondrá en marcha un dispositivo especial de refuerzo de autobuses de la EMT de cara al partido que disputarán el RCD Mallorca y el Getafe en el Estadi Mallorca Son Moix a las 18.30 horas.

Se reforzarán las líneas L8 y L33 para atender a los usuarios que acudan al recinto deportivo y vuelvan al centro de Palma tras el partido, con el objetivo de agilizar las entradas y salidas de los aficionados, favoreciendo el desplazamiento en transporte público.

Concretamente, la EMT reforzará la línea L8, que va desde Sindicat al Estadi Mallorca Son Moix, en las horas previas al partido. Estos refuerzos se suman a los servicios habituales, que en esa franja horaria están pasando con una frecuencia media de 15 minutos.

Al finalizar el partido, los usuarios podrán acceder a los autobuses tanto de la L8 como de la L33 que estarán aparcados en la puerta del estadio, en el Camí dels Reis. En sentido centro ciudad, la L8 realizará su recorrido habitual hasta el área de Intercanvi de Sindicat. El refuerzo especial de la línea 33 acercará a los vecinos de Camp Redó, s'Escorxador y otros por el corredor de General Riera hasta Son Fuster, pasando también por el área de intercambio de plaça d'Espanya y facilitando el enlace con otras líneas.

Por su parte, la SMAP ha recordado a los usuarios de Bicipalma que pueden utilizar la nueva estación virtual, que se encuentra en las inmediaciones del Estadi Mallorca Son Moix. Esta estación permite a los aficionados del RCD Mallorca que sean usuarios del servicio acudir al estadio en bicicleta.