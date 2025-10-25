La EMT de Palma refuerza sus servicios de cara al partido entre el RCD Mallorca y el Levante

Archivo - Uno de los autobuses de la EMT con un escudo del RCD Mallorca. Archivo. - AYUNTAMIENTO DE PALMA - Archivo

PALMA 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Palma reforzará sus servicios de cara al partido entre el RCD Mallorca y el Levante, que se disputará este domingo en el Estadi Mallorca Son Moix.

En una nota de prensa, el Ayuntamiento de Palma ha informado que, con motivo del partido entre el RCD Mallorca y el Levante, que se disputará este domingo 26 de octubre a las 14.00 horas en el Estadi Mallorca Son Moix, pondrá en marcha un dispositivo especial de refuerzo del servicio de autobuses de la EMT.

En concreto, reforzarán las líneas L8 y L33 para facilitar el acceso de los aficionados al estadio y su regreso al centro de Palma una vez finalizado el partido, con el fin de agilizar las entradas y salidas del recinto y fomentar el uso del transporte público.

La línea L8, que conecta Sindicat con el Estadi Mallorca Son Moix, contará con refuerzos durante las horas previas al encuentro. Estos se sumarán a los servicios habituales, que ya tienen una frecuencia media de 15 minutos en ese horario.

Una vez finalizado el partido, los usuarios podrán acceder tanto a los autobuses de la L8 como de la L33, que estarán estacionados en la puerta del estadio, en el Camí dels Reis.

En dirección al centro de la ciudad, la L8 seguirá su recorrido habitual hasta la zona de Intercanvi de Sindicat. Además, el refuerzo especial de la línea L33 llevará a los vecinos de Camp Redó, s'Escorxador y otros barrios cercanos a través del corredor de General Riera hasta Son Fuster, pasando también por el área de intercambio de plaza de España, lo que permitirá una conexión más fluida con otras líneas.

Por otro lado, los usuarios de Bicipalma podrán utilizar la nueva estación virtual instalada en las inmediaciones del Estadi Mallorca Son Moix.