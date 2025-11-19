Enaire renueva con tecnología 3D el radar de Randa

PALMA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El gestor estatal de navegación aérea Enaire está realizando tareas de mantenimiento en el radar de Randa, en Mallorca, una instalación esencial dentro de la gestión del tráfico área en Baleares.

Entre las actuaciones, según ha detallado Enaire en nota de prensa, se cambia la gran estructura esférica que protege su antena; elemento que se conoce técnicamente como 'radomo'. Además, se incorpora tecnología 3D, lo que supone un notable progreso en innovación que mejora las prestaciones del radar.

Desde el gestor han subrayado la importancia capital de los radares en la garantía de seguridad de los vuelos. En el caso del radar de Randa, este es un referente de la cobertura de vigilancia del tráfico aéreo en el archipiélago balear.

Las tareas de mantenimiento del radar de Randa comenzaron hace meses con el izado de las antenas, proceso que ha culminado este miércoles con éxito. Para el izado del 'radomo' se ha necesitado un día entero de trabajo en condiciones meteorológicas favorables.

Según han explicado, la actuación era necesaria para garantizar las prestaciones del radar de Mallorca, así como para actualizar tecnológicamente los sistemas del radar primario.

En total, los trabajos de instalación, adaptación y configuración para la sustitución del equipamiento tienen una duración de aproximadamente seis meses. Así, está previsto que el nuevo equipo complete su plena puesta en servicio con las mejoras introducidas a finales de abril del año que viene.

Por otra parte, han expuesto que para llevar a cabo esta actualización tecnológica y minorar el impacto durante los trabajos, Enaire ha instalado de manera temporal un radar provisional en el mismo emplazamiento.

De este modo se ha podido garantizar la cobertura que ofrece el radar de Randa, ya que estos datos se integran en una red de sistemas de vigilancia que garantizan que el servicio de control de tráfico aéreo, prestado desde Baleares, continúa con los máximos estándares de seguridad y calidad.