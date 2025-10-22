El encuentro Actúa reconoce en Palma el compromiso social de empleados, clientes y voluntarios de CaixaBank - CAIXABANK

PALMA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank ha celebrado en Palma una nueva edición del encuentro Actúa, en el que se ha reconocido el compromiso social de empleados, clientes y voluntarios de la entidad y representantes de entidades sociales.

El evento, celebrado en el Conservatorio Profesional de Música y Danza de Mallorca, ha reunido a más de 400 personas y ha contado con la participación de la directora territorial de CaixaBank en Baleares, María Cruz; el director de Acción Social de CaixaBank, Josep Parareda; el responsable de Acción Social en las islas, Diego Riera; y la delegada de la Asociación de Voluntarios de la entidad en Baleares, Joana Mª Gelabert.

Asimismo, según ha señalado la entidad, se ha reconocido a todas aquellas personas que con su trabajo y compromiso diario colaboran para que las entidades sociales del territorio puedan seguir ayudando a colectivos en situación de vulnerabilidad.

También se han presentado los principales programas desarrollados por CaixaBank en Baleares durante 2024 que reflejan, han subrayado, un compromiso "sólido" con el desarrollo social a través de múltiples proyectos e iniciativas, entre las que se incluyen las realizadas en favor de la sostenibilidad y el emprendimiento rural.

Entre los programas y acciones desarrolladas han destacado 'ReUtilízame', una iniciativa que ha donado 500 artículos reutilizables a diez entidades sociales de las Islas.

Igualmente, han puesto en valor 'Tierra de Oportunidades', una acción de la entidad con el objetivo de fomentar el emprendimiento rural, la creación de empleo e inserción laboral en los entornos rurales. En Baleares, la acción ha contado con la colaboración de Mallorca Rural, Leader Illa de Menorca y la Fundación Social La Sepiencia.

En 2024, el programa otorgó un total de 39.000 euros en ayudas directas además de distinciones a la empresa menorquina Bolets de Menorca como el 'mejor proyecto de emprendimiento rural' y a los proyectos mallorquines de Sa Cabreta y de Llanatura, ambos ganadores del segundo premio en los Premios de la Red Española de Desarrollo Rural (REDR), Rural Talent y CaixaBank.

En el ámbito social, el programa 'El Árbol de los Sueños', en su edición 2024, repartió 1.727 regalos en el archipiélago a niños en situación de vulnerabilidad. En esta actividad participaron 27 entidades sociales y 26 empresas clientes.

Durante el homenaje también han intervenido Liz Landaeta, de Amicita; Elisa Alvarado, de Mater; las delegadas de Fundación "la Caixa" en Baleares, Cristina Antich y Marta Llompart; y el coach e instructur de Impulso, Antoni Brieba, además de diversos voluntarios y miembros del comité local del voluntariado.

La jornada ha finalizado con la actuación 'Mamma Mía' a cargo de usuarios de la entidad social Amitica.