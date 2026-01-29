El encuentro de corales de personas mayores de Mallorca cierra su tercera edición con un récord de participación

Encuentro de corales de personas mayores de Mallorca - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El III Encuentro de Corales de Personas Mayores organizado por el Consell de Mallorca ha concluido tras cuatro jornadas de actuaciones en distintos puntos de la isla y se ha consolidado como la edición con mayor participación.

Este año han participado 23 corales de personas mayores, procedentes de diferentes municipios de Mallorca, reuniendo a más de 700 participantes, según ha destacado la institución insular.

Durante estos días, auditorios e iglesias han acogido conciertos abiertos al público en los que cada coral ha ofrecido el repertorio que trabaja a lo largo del año.

El encuentro comenzó el pasado lunes de enero en el Auditori de Peguera con la participación de las corales Son Dameto; Som d'Aquí d'Esment Club d'Oci de Son Fortesa; Persones Majors i Pensionistes de Badia Gran i s'Arenal de Llucmajor; Persones Majors de Sant Joan; Associació d'Alumnes de la Universitat Oberta per a Majors y Gent Gran El Toro.

Los conciertos continuaron el martes en el Teatre Municipal de Capdepera, donde actuaron Es Jonquet; Gent Gran del Camp Rodó; Gent Gran d'Alcúdia; Nostàlgics y Gabellina de Capdepera.

El miércoles, el Auditori de Porreres acogió a las corales Jovenea des Turó de Persones Majors de Montuïri; Esplai Gent Gran Es Fortí; Amics Tercera Edat de Bona Gent; Cor Acord Major de la Tercera Edat de Binissalem; Persones Majors de Son Sardina y Persones Majors des Porreres.

La edición ha finalizado en la iglesia de la Residència Sant Josep de Palma, con la participación de Majors del Centre Cívic de la Colònia de Sant Jordi; Real Hermandad de Veteranos y de la Guardia Civil; Persones Majors de Nou Llevant; Sant Joan d'Àvila; Persones Majors des Turó de Pòrtol y la Germandat de Mestres Jubilats i Mestres Jubilades de les Illes Balears.

Como cierre de cada una de las jornadas, todas las corales han interpretado conjuntamente 'La Balanguera'.

En la clausura este jueves, el presidente insular, Llorenç Galmés, ha destacado que el Consell trabaja para dar respuesta a las demandas de las personas mayores, entre ellas la celebración de actividades como esta.

"Cuando escuchamos todas estas voces juntas, entendemos perfectamente porqué estas trobades tienen tanto sentido. No es solo un concierto; es el resultado de muchas horas de ensayo y de ilusión", ha dicho.