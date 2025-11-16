El encuentro de creadores de contenido en catalán L'Aferrada 2025 llena salas de diferentes espacios de Palma

Uno de los eventos del encuentro de creadores de contenido en catalán L'Aferrada 2025. - OCB

PALMA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El encuentro de creadores de contenido en catalán L'Aferrada ha cerrado este fin de semana su tercera edición con aforo completo en los distintos espacios por los que se ha desarrollado.

La Obra Cultural Balear (OCB) --entidad organizadora del acto-- ha resaltado que el evento ha acabado con la sensación compartida de que el encuentro "se ha convertido ya en el punto de encuentro imprescindible para el sector de la creación de contenido digital en catalán", según ha indicado en un comunicado.

A lo largo de este sábado y domingo, creadores, profesionales, plataformas e instituciones han llenado varios espacios de Palma en unas jornadas que han combinado formación, conexión, debate y visibilización de talento.

Durante el sábado ha habido ponencias estratégicas y conexión con la industria, en una primera jornada que ha contado con las intervenciones de Jordi Urbea de Ogilvy España, Àngels Bardina del Colegio del Marketing y la Comunicación de Cataluña y Diputació de Barcelona y la consultora y formadora especializada en IA Ari Vigueras, que han abordado temas clave como el marketing de 'influencers', el papel de los creadores como aliados del sector público y las oportunidades que abre la inteligencia artificial para la gestión de marcas personales y proyectos digitales.

Durante la mañana, los participantes también han podido contactar directamente con representantes de diferentes plataformas y productoras, entre los que han estado 3Cat, Mediapro Studio-Cataluña, Caixaforum+, IB3 y Catalunya Ràdio para facilitar la creación de sinergias y oportunidades profesionales.

La directora de L'Aferrada, Laia Carrera, ha apuntado que esta edición ha confirmado que el sector "quiere espacios de conexión reales con la industria". "L'Aferrada se ha convertido en un puente para que creadores emergentes y profesionales puedan encontrar un futuro viable en catalán en el mundo digital", ha alegado.

La segunda jornada ha tenido lugar este domingo y se ha dedicado íntegramente a los creadores y al debate sobre el estado de la creación de contenido en catalán.

En el podcast de L'Aferrada, conducido por Joan Farrés con la colaboración de EVA --3Cat--, ha reunido creadores de contenido de todos los territorios de habla catalana para compartir experiencias, retos y visiones de futuro.

El encuentro ha culminado con un espacio dedicado a los creadores de Baleares, dinamizado por Neus Gil y Aina Segura de Anam Fent, que ha evidenciado "la fuerza y la vitalidad del talento local".

La vicepresidenta de la OCB, Lena Serra, ha destacado que L'Aferrada se ha convertido en una "pieza clave" para hacer red, compartir conocimiento e impulsar la profesionalización. "Cada año se añaden más voces y más proyectos y esto demuestra que el catalán tiene mucho futuro en el ámbito digital", ha argumentado.

Por su parte, el director general de Política Lingüística en los Ámbitos Tecnológicos y Audiovisual de la Generalitat de Cataluña, Roger Serra, ha afirmado que los creadores de contenido en catalán son "un activo muy importante porque a través de las redes sociales llegan a públicos muy relevantes".

"Desde la Generalitat se trabaja para ayudarles a crecer y a desarrollar proyectos más ambiciosos a través de las Beques Propulsió y también apoyando a iniciativas como los Premis Crit, la Llista y L'Aferrada", ha añadido.

A lo largo del fin de semana también se ha presentado la última actualización de datos sobre creación digital en catalán, a cargo del representante de Acent Obert Sergi Céspedes y se ha celebrado un espacio de debate intergeneracional conducido por Mariola Dinarès y Àngel Aguiló, que ha dado visibilidad a los creadores que empezaron en la era de los blogs y hoy continúan activos en TikTok, Instagram y otras plataformas.

L'Aferrada 2025 ha sido impulsada por la OCB con el apoyo del Departamento de Política Lingüística de la Generalitat de Cataluña, el Institut d'Estudis Baleàrics, el Consell de Mallorca, el Ministerio de Cultura, EVA-3Cat, Acent Obert y la Associació de Mitjans d'Informació i Comunicació, entre otros.