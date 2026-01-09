Encuesta sobre vivienda en Baleares: el Govern pregunta cómo se percibe la problemática y cómo afecta a la demanda

Archivo - Varias personas durante una manifestación por la vivienda, en Palma. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

Una empresa encargada por el Govern ha comenzado ya la realización de la encuesta ciudadana que tiene que evaluar cómo la ciudadanía percibe el problema de la vivienda y cómo esta percepción se traduce en la demanda.

Los principales resultados, ha indicado la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad, serán indicadores de necesidad y demanda según tipo (mejora y acceso, propiedad y alquiler), además de otras informaciones relacionadas (tipos de vivienda buscados o capacidad financiera), entre otras cuestiones.

La encuesta forma parte de la puesta en marcha del Observatorio de la Vivienda de Baleares. La empresa adjudicataria ha empezado la tarea de recogida de información de la encuesta de necesidades y demanda de vivienda, una de las actuaciones previstas, junto con la elaboración de otros indicadores y estadísticas, dentro del proceso de implantación del Observatorio, concebido como apoyo para llevar a cabo las políticas públicas de vivienda y como órgano de consulta y asesoramiento para agentes públicos y privados.

Tal como ya se comunicó en el inicio de la implantación del Observatorio, una de las actuaciones previstas es una encuesta ciudadana sobre necesidades y demanda de vivienda.

La empresa dedicada a estudios de mercado y demoscopia Sigma Dos, adjudicataria del contrato, se encarga de realizar la encuesta, con la que se ha previsto obtener una muestra de al menos 4.000 viviendas mediante encuestas a personas residentes, en todas las islas y diferentes municipios. La recogida de información se realizará a lo largo de tres meses como máximo.

La Dirección General de Vivienda y Arquitectura ha impulsado el Observatorio de la Vivienda del archipiélago y la elaboración de la encuesta, en colaboración con el Instituto de Estadística de las Islas (Ibestat).

Para esta primera fase de implantación del Observatorio, también se trabaja con información y datos de varios organismos oficiales y en colaboración también con la Agencia Tributaria de Baleares (ATIB) y el Instituto Cartográfico y Geográfico (ICGIB), entre otros.

SONDEAR LA COYUNTURA

La encuesta de necesidades y demanda de vivienda es una operación estadística que tiene como objetivo sondear la coyuntura del mercado desde el punto de vista de la demanda, cómo percibe la ciudadanía las necesidades de vivienda y cómo las traduce en demanda, en función de los diversos factores influyentes.

Todos los datos que se proporcionen en esta encuesta son estrictamente confidenciales y están amparados por el secreto estadístico.

De acuerdo con la ley, la respuesta a la encuesta por parte de las viviendas seleccionadas en la muestra resulta obligatoria. Esta operación estadística se incorporará al inventario de actividades estadísticas de las Islas para el ejercicio de 2025, de acuerdo con el decreto del actual Plan Estadístico del archipiélago (2022-2025).

PRIMERA FASO DEL OBSERVATORIO DE LA VIVIENDA

En cuanto al Observatorio de la Vivienda, que se encuentra en la primera fase de implantación, se prevé que incorpore los diferentes indicadores y estadísticas, agrupados en cinco grandes bloques: parque de vivienda existente, oferta disponible, nuevas viviendas, regeneración urbana y perfil de población de demanda. Así se expuso en la presentación de los primeros avances del Observatorio durante las jornadas sobre vivienda organizadas por el Govern el pasado mes de noviembre.

Según han recordado, el Govern desarrolla el Observatorio, una iniciativa planteada anteriormente y que se está poniendo en marcha esta legislatura, como un instrumento dedicado a la investigación y análisis de datos relacionados con la realidad de la situación de la vivienda en Baleares que facilite el acceso a la información y el conocimiento en materia de vivienda, y que pueda servir de apoyo al proceso de toma de decisiones y contribuya a mejorar las políticas y los programas de vivienda.

El Observatorio recopilará datos en relación con la vivienda y la problemática que afecta al derecho de acceso a una vivienda, datos que actualmente están dispersos, inaccesibles, inoperables y descentralizados; y tendrá que generar información relativa al mercado residencial, mediante un sistema de indicadores abiertos, accesibles, interoperables y reutilizables.

También prevé que el usuario pueda acceder a datos sobre los temas relacionados con la vivienda referentes a la comunidad autónoma y a ámbitos geográficos municipales.