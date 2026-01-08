Endesa y Consubal habilitan un canal para mediar en las reclamaciones de sus clientes en Baleares

De izquierda a derecha, el responsable de Atención al Cliente de Endesa en Baleares, Rafael Nicolau, el presidente de Consubal, Alfonso Rodríguez, y el responsable de la Unidad Territorial de Reclamaciones, Javier Bosch. - ENDESA

PALMA 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

Endesa y la Asociación de Consumidores y Usuarios de Baleares (Consubal) han firmado un convenio de colaboración para coordinar la mediación en las reclamaciones que presenten los clientes a través de la asociación.

El objetivo es establecer una vía directa que permita "agilizar la resolución de posibles incidencias" y garantizar una atención "más eficiente y próxima", según ha informado Endesa en una nota de prensa.

El acuerdo, subscrito en la sede de Endesa a Palma, contempla que Consubal valorará las reclamaciones recibidas y, cuando sea necesario, activará un canal preferente con Endesa para dar respuesta rápida a los clientes afectados. Por su parte, Endesa se compromete a facilitar la resolución de los casos en "el menor tiempo posible", para ofrecer soluciones que "beneficien los consumidores".

Además, el convenio incluye la realización de reuniones temáticas para profundizar en aspectos como la eficiencia energética, el sistema tarifario y otras cuestiones de interés para los usuarios. Consubal divulgará el contenido del acuerdo entre sus asociados, mientras que Endesa estudiará fórmulas para apoyar en la tarea informativa y de asesoramiento de la entidad.

El convenio ha sido firmado por el presidente de Consubal, Alfonso Rodríguez, y por el responsable de Atención al Cliente de Endesa en Baleares, Rafael Nicolau, con la participación del responsable de la Unidad Territorial de Reclamaciones, Javier Bosch.

"Este acuerdo refuerza el compromiso de Endesa con sus clientes en Baleares, al consolidar su apuesta por la transparencia, la proximidad y la mejora continua del servicio", han explicado.