Endesa incrementa su producción renovable en Baleares con el inicio de la construcción de su mayor parque solar

Endesa inicia la construcción de su mayor parque solar en Baleares - ENDESA

PALMA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Endesa ha iniciado las obras de construcción de las dos plantas solares Goleta-Xalana, en el municipio de Santanyí, que se convertirán en el mayor parque fotovoltaico desarrollado hasta ahora por la compañía en Baleares.

Estas plantas, con una potencia total instalada de 23,95 megavatios (MW), contribuirán a incrementar la producción de energía renovable en Mallorca, según ha destacado Endesa en una nota de prensa.

La instalación permitirá aumentar la estabilidad del sistema eléctrico del archipiélago y garantizar una mayor seguridad en la regularidad del suministro, así como avanzar en la descarbonización del sistema energético de las Islas.

La construcción supondrá una inversión por parte de Endesa de 14,6 millones de euros, que se ha abierto a los residentes, empresas y entidades del territorio, con quienes la compañía ha puesto en marcha un instrumento de participación ciudadana que les permitirá participar en la financiación del proyecto, por un importe total previsto de 2,7 millones de euros.

De este modo, según Endesa, el proyecto pertenecerá también a los vecinos de la zona, una forma más de integración con el entorno donde la compañía pone en marcha sus proyectos renovables.

Los trabajos de construcción que acaban de dar inicio emplearán a más de 80 personas en los momentos de mayor pico de trabajo. En este sentido, Endesa fomentará la contratación de mano de obra local y priorizará las empresas del entorno, con el objetivo de contribuir a la generación de actividad económica y empleo local asociados al proyecto.

La ejecución del proyecto se desarrollará de manera progresiva durante los próximos meses y se estima que la puesta en servicio de las nuevas instalaciones se produzca en el segundo semestre de 2027.

El proceso de montaje de los soportes y las estructuras se llevará a cabo en el mes de noviembre. Asimismo, la colocación de los módulos fotovoltaicos, que se realizará con el apoyo de un innovador sistema robotizado, comenzará previsiblemente a mediados de diciembre.

La compañía ha explicado que se trata de un robot que permite, a través de ventosas, colocar los paneles solares en las estructuras a gran altura, ya que estas pueden alcanzan cerca de tres metros; de este modo se agilizan los trabajos, ayudando a los técnicos en su labor.

Además de esta tecnología, también se utilizarán drones para supervisar los trabajos de construcción, contando con pilotos expertos que, gracias a esta tecnología, podrán actuar de forma preventiva ante cualquier incidencia.

GENERACIÓN EQUIVALENTE AL CONSUMO DE 12.000 HOGARES

La agrupación fotovoltaica Goleta-Xalana contará con una potencia de cerca de 25 MWp y producirá aproximadamente 42 GWh anuales de energía renovable, una generación equivalente al consumo eléctrico anual de unos 12.000 hogares.

La producción de la planta permitirá evitar la emisión a la atmósfera de cerca de 15.000 toneladas de CO2 cada año, ha destacado la compañía.

En línea con el modelo de desarrollo renovable sostenible e integrado en el territorio que promueve Endesa, el proyecto incorpora diferentes medidas de carácter técnico, social y ambiental, orientadas a maximizar la compatibilidad de la instalación con su entorno.

La planta contará con módulos bifaciales instalados sobre una estructura fija configurada por tres módulos en vertical (3V), una solución que permite reducir el espacio necesario para implantarla y optimizar el aprovechamiento del terreno.

La instalación mantendrá igualmente la actividad de pastoreo que se desarrolla actualmente en la finca, a cargo del mismo ganadero local que explota los terrenos. El objetivo compatibilizar la producción de energía renovable y la actividad agraria.

Asimismo, se llevará a cabo la plantación de algarrobos dentro de la propia finca, para su posterior explotación, y se crearán una barrera vegetal perimetral y otra interior entre los parques de Goleta y Xalana, favoreciendo su integración paisajística.

Las obras se desarrollan también bajo un "estricto seguimiento arqueológico", ha sostenido la empresa, de acuerdo con los requerimientos del Servicio de Patrimonio Histórico del Consell de Mallorca.

Este seguimiento corre a cargo de profesionales especializados del territorio y tiene como objetivo garantizar la protección del patrimonio existente y la conservación de los elementos etnológicos presentes en la finca, como los tramos de pared de piedra seca que puedan conservarse o restaurarse.

Endesa prevé donar a la comunidad local algunos de los elementos utilizados durante la construcción sostenible del proyecto, como un kit fotovoltaico, un desfibrilador y depósitos de recogida de agua, como parte del "compromiso de la compañía con la creación de valor compartido en el territorio".

Endesa ha subrayado que Goleta-Xalana representa "un nuevo hito" en el despliegue renovable en Baleares y contribuirá a incrementar la generación de energía limpia producida localmente, reforzando la autonomía energética del archipiélago y avanzando hacia un modelo energético más sostenible.

La compañía cuenta actualmente con cinco plantas solares fotovoltaicas en Mallorca, que se encuentran en Llucamjor (Sa Caseta), Alcúdia (Biniatría y Ca na Lloreta) y en Palma (Son Reus y Son Orlandis). Estas instalaciones suman una potencia total de 56,6 MWp.