Endesa refuerza la red de distribución eléctrica del Secar de la Real (Palma)

Actuaciones en la red de distruibución eléctrica del Secar de la Real.

PALMA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Endesa ha reforzado la red de distribución eléctrica del Secar de la Real, en Palma, con la instalación de dos nuevas interconexiones de la línea subterránea.

Las actuaciones, ha informado la empresa en un comunicado, han supuesto una inversión de más de 120.000 euros. Para llevarlas a cabo se han instalado 660 metros de línea subterránea distribuidos en dos intervenciones diferentes.

La primera ha consistido en el cambio de un conductor de 430 metros desde la LMT Dalmau hasta el centro de transformación Ca Don Marc en dirección al de Es Safareig, que pasa por las calles Ca Don Marc, na Bastera y de l'Alqueria Blanca.

La segunda, en el cambio de otro conductor, este de 230 metros de línea subterránea de la LMT Dalmau desde el centro de transformación de Es Safareig en dirección hacia el de Ca na Mare, que pasa por las calles de Ca Don Marc, na Bastera y de l'Abad de la Real.

Estas actuaciones, con las nuevas interconexiones, permitirán dotar a la red de una mayor capacidad y fiabilidad, reducir los riesgos de incidencia y preparar la red eléctrica para la digitalización y la electrificación de la demanda, ha señalado Endesa.

Todo ello, ha añadido, aumentará el uso de electricidad producida a partir de energías renovables con la finalidad de reducir las emisiones de CO2.