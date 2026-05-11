Las enfermeras de Baleares forman un frente común contra el "veto" a su liderazgo y convocan una movilización

Archivo - Miembros del sindicato Satse Baleares en Son Espases, en defensa de la reclasificación profesional de enfermeras y fisioterapeutas. - SATSE BALEARES - Archivo

PALMA, 11 May. (EUROPA PRESS) -

Las principales organizaciones que representan a las enfermeras de Baleares han creado una nueva plataforma, bautizada como INForça, con el objetivo de oponerse al cese de la coordinadora del centro de salud de Manacor ordenado por la justicia por el hecho de ser enfermera.

La decisión, adoptada por el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) y que será recurrida ante el Tribunal Supremo (TS) por el IBSalut y el Coiba, supone un "veto" al liderazgo de las enfermeras y es contraria a un modelo de gestión sanitario basado en las competencias profesionales.

El objetivo de INForça, ha informado el sindicato Satse en un comunicado, es defender una gestión sanitaria basada "en la capacidad, la formación, la experiencia y el liderazgo" y vinculada "a la preparación y no a una profesión concreta".

La plataforma ha reclamado la modificación urgente de leyes y decretos "obsoletos" que limitan el acceso a puestos de responsabilidad por la titulación y un modelo de atención primario "moderno y multidisciplinar" que garantice una atención sanitaria "de calidad, humana y sostenible".

Entre sus primeras acciones, ha solicitado la convocatoria extraordinaria y urgente de la Mesa Sectorial de Sanidad y además, se ha convocado una concentración el próximo martes 19 de mayo, a las 18.00 horas, frente a la Conselleria de Salut.

INForça está integrada por Satse, el Coiba, la Asociación Balear de Enfermería Comunitaria (ABIC), la Asociación Balear de Comadronas (ABC), la Asociación Balear de Enfermería Geriátrica y Gerontológica (Abigg) y la Asociación Balear de Enfermeros Especialistas en Pediatría (Abeep).