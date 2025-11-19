La entrada de vientos del norte este jueves podrá dejar nevadas en la Serra de Tramuntana

Archivo - Nieve en el campo, a 2 de marzo de 2023, en Lluc, Mallorca, Baleares (España). - Tomás Moyá - Europa Press - Archivo

PALMA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La entrada de vientos del norte provocarán este jueves una bajada de temperaturas en Baleares que podrán dejar nevadas en la Serra de Tramuntana, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La llegada de este frente frió también podrá dejar chubascos, tormentas y granizo en el archipiélago, ha informado el organismo estatal en su cuenta de la red social X.

Por otro lado, entre las 12.00 y las 20.00 horas Menorca se encontrará bajo aviso amarillo por fenómenos costeros. Los vientos de hasta 55 kilómetros por hora podrían dejar olas de tres metros de altura.

Ante esta situación, Emergencias 112 de Baleares ha activado la alerta amarilla por fenómenos costeros en Menorca y ha pedido a la ciudadanía que extreme precauciones.

El servicio de emergencias ha recomendando evitar acceder a puntos del litoral afectados por el oleaje; no acercarse a paseos marítimos, espigones o acantilados; evitar la práctica de deportes náuticos; y asegurar los amarres de las embarcaciones.