Entregan las llaves de una docena de viviendas públicas en Calvià: familias con hijos pagarán 582 euros al mes

Entregan las llaves de una docena de viviendas públicas en Calvià. - CAIB

PALMA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha entregado este jueves las llaves de 12 viviendas públicas en régimen de alquiler adquiridas por el Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) este año en Calvià, que han sido adjudicadas a familias con hijos que pagarán de media 582 euros al mes.

De los inmuebles, destinados a residentes en el municipio, ocho están ubicadas en Peguera, dos en Santa Ponça, una en Son Ferrer y una más en el pueblo de Calvià.

El Ibavi, ha recordado la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad en un comunicado, formalizó la compra de estas viviendas al Ayuntamiento de Calvià el pasado mes de febrero de este año por un precio global de 1,9 millones de euros.

Fue a raíz de un acuerdo que tenía como objetivo su salida al mercado en régimen de alquiler social dado que el actual equipo de gobierno de Calvià se encontró estas viviendas cerradas.

El Ibavi se ha encargado de los trabajos de adecuación de las viviendas y una vez finalizadas estas tareas han sido entregadas a las personas beneficiarias.

Además de estas 12 viviendas, durante el mismo acto que se ha celebrado este jueves en el Ayuntamiento de Calvià, se ha procedido a la entrega de las llaves de otra vivienda de protección pública, en este caso en Magaluf, proveniente de una promoción privada de vivienda, y que pasa igualmente a formar parte del parque de vivienda de alquiler social.

Todas estas viviendas --dos de ellas adaptadas para personas con discapacidad-- se han destinado a ciudadanos con un mínimo de cinco años de residencia en el municipio, de acuerdo con el criterio de preferencia establecido para su adjudicación.

Tienen una superficie media de 77 metros cuadrados y cuentan con dos, tres o cuatro dormitorios. La mayoría de las viviendas tiene tres habitaciones, ocho de ellas tienen tres dormitorios; dos tienen cuatro y otras dos cuentan con dos.

En cuanto al perfil de las personas adjudicatarias, se trata en todos los casos de personas con hijos. El precio final de alquiler mensual es de 582 euros de media. En base al principio de que los inquilinos no deban pagar por el alquiler más del 30% de los ingresos, se ha aplicado una reducción en el recibo del alquiler a siete de ellos.

Al acto de entrega de llaves han asistido, entre otras autoridades, el conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, y el alcalde de Calvià, Juan Antonio Amengual.