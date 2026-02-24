Las 'escoletes' externalizadas de Palma amenazan con retomar las protestas ante la "decepción" de la nueva licitación

Archivo - Concentración en plaza de Cort de las trabajadoras de las 'escoletes' externalizadas. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las trabajadoras de las 'escoletes' externalizadas de Palma han amenazado con retomar las movilizaciones ante la "decepción" que ha supuesto para ellas la gestión que el Ayuntamiento ha hecho de la nueva licitación del servicio.

CCOO y UGT, en un comunicado conjunto, han recordado que Cort se comprometió el pasado julio a comenzar la nueva licitación en el mes de febrero.

Aunque esta se publicó en enero, los diversos errores detectados han provocado que tuviera que anularse en dos ocasiones, una el mismo enero y otra el pasado jueves.

El Consistorio, siempre según los sindicatos, ha convocado una reunión con los representantes de las trabajadores para el próximo martes. Si no hay "compromisos claros" y se cumple de forma inmediata el acuerdo, las educadoras tienen intención de retomar las movilizaciones.

"¿Son tantos errores fruto de la casualidad o responden a una preocupante falta de compromiso del Ayuntamiento con la mejora de las condiciones laborales del personal?", se han preguntado las trabajadoras, quienes han señalado que sus homólogas en municipios como Marratxí, Andratx, Felanitx o Pollença ya cobran las mejoras contempladas en el acuerdo autonómico.

A su parecer, resulta "especialmente grave" que el Ayuntamiento de Palma, "pese a ser el primero en comprometerse, sea ahora el primero en incumplir su palabra".

Este retraso supone pérdidas mensuales que, en el caso de las educadoras --que representan la mayor parte de la plantilla de las 'escoletes' externalizadas--, ascienden hasta los 393 euros.

"Estamos cansadas y profundamente decepcionadas con el Ayuntamiento, y la paciencia se agota. Si no se cumple con lo prometido, no descartamos reprenden movilizaciones en defensa de condiciones laborales dignas. No se tratan de privilegios, sino de justicia, de cumplimiento de acuerdos y de respeto hacia quien sostiene día a día el servicio público de la educación infantil", han zanjado las trabajadoras.