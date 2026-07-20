La escuela de verano de Deià acoge a 20 niños con fondos del Consell de Mallorca. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La escuela de verano de Deià ha acogido este verano a 20 niños gracias a una ayuda de 14.803 euros concedida por el Consell de Mallorca dentro de la convocatoria de subvenciones para actividades de educación en el tiempo libre infantil y juvenil.

Según ha informado la institución insular en un comunicado, los participantes realizan actividades deportivas, cuentacuentos, juegos de agua y piscina, así como talleres lúdicos, entre otras propuestas.

La convocatoria de ayudas, dotada con 1,6 millones de euros, ya ha sido solicitada por 24 ayuntamientos de Mallorca para financiar actividades similares, según ha explicado la consellera insular de Promoción Económica y Desarrollo Local, Pilar Amate, durante una visita institucional a la escuela de verano junto con el presidente del Consell, Llorenç Galmés, y el alcalde de Deià, Joan Ripoll.

El objetivo de esta línea de subvenciones es colaborar con los ayuntamientos en la organización de actividades de ocio educativo para niños y jóvenes, además de favorecer la conciliación familiar y la gestión de los usos del tiempo.

Tras la visita a la escuela de verano, Galmés y Ripoll han mantenido una reunión para abordar distintos asuntos relacionados con el municipio.

Desde el Consell han recordado que la nueva convocatoria de subvenciones para inversiones municipales de 2026 y 2027 prevé destinar 1.195.383 euros al municipio de Deià.