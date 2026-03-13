Las Escuelas Superiores de Arte de Baleares abren sus puertas: consulta fechas y horarios

Clase de una enseñanza artística superior en Baleares - CAIB

PALMA, 13 Mar.

Las tres instituciones de enseñanzas artísticas superiores de Baleares -la Escuela Superior de Arte Dramático (Esadib), la Escuela Superior de Diseño (Esdib) y el Conservatorio Superior de Música de Baleares (Csmib)- celebrarán en primavera unas jornadas de puertas abiertas con el objetivo de acercar a futuros estudiantes, familias y personas interesadas la realidad académica, creativa y profesional de estos estudios.

Las tres jornadas ofrecen visitas a los centros, sesiones informativas, encuentros con el profesorado y el alumnado, así como actividades específicas de cada disciplina.

El objetivo de esta iniciativa es ofrecer una visión completa de los itinerarios formativos, de los espacios y de los proyectos que se desarrollan en cada una de estas instituciones.

ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMÁTICO DE BALEARES

En concreto, la Escuela Superior de Arte Dramático de Baleares abrirá sus puertas el 23 de mayo y el 6 de junio a las 11.00 horas, con dos sesiones pensadas para que los participantes puedan conocer de primera mano el funcionamiento del centro, el proyecto pedagógico y la actividad académica y artística que se llevan a cabo.

Las jornadas incluyen una visita guiada por los espacios de la escuela, información sobre el plan de estudios y las pruebas de acceso, así como una aproximación al trabajo de interpretación y creación escénica desarrollado por el profesorado y el alumnado.

La Esadib ofrece estudios superiores orientados a una formación artística, técnica y humanística integral de los profesionales de las artes escénicas del futuro. Para asistir es necesario inscribirse previamente a través de la web del centro o del correo comunicacio@esadib.com.

ESCUELA SUPERIOR DE DISEÑO

La Escuela Superior de Diseño celebrará dos jornadas dirigidas a personas interesadas en conocer los estudios superiores de diseño y la actividad creativa que se desarrolla en el centro.

Estas jornadas tendrán lugar los días 26 de marzo y 16 de abril, de 09.30 a las 13.00 horas y las visitas permitirán descubrir talleres especializados, conocer proyectos reales del alumnado y asistir a presentaciones de las diferentes especialidades a cargo del profesorado. Los alumnos participarán como guías y compartirán su experiencia de los estudios de diseño.

Actualmente, la Esdib cuenta con cerca de 450 estudiantes y ofrece especialidades en Diseño Gráfico, Moda, Producto e Interiores. Para participar es necesario inscribirse mediante el formulario habilitado por la escuela.

CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA

Finalmente, el Conservatorio Superior de Música de Baleares celebrará una semana de actividades abiertas del 23 al 31 de marzo, para mostrar la diversidad de especialidades musicales que imparten y el trabajo desarrollado por el alumnado y el profesorado.

Durante las jornadas, los interesados podrán asistir a clases abiertas, sesiones informativas, presentaciones de departamentos, así como a audiciones y conciertos. La oferta incluye actividades de los departamentos de viento, cuerda, percusión, jazz, guitarra, piano, voz, composición, musicología y pedagogía.

Estas actividades están pensadas para que futuros estudiantes puedan conocer el funcionamiento del centro y recibir orientación personalizada sobre los estudios superiores de música.