El espectáculo 'Te lo ponemos fácil' recorrerá Baleares para educar a los mayores a tratar con la banca digital

PALMA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La obra de teatro 'Te lo ponemos fácil' se representará a lo largo de diciembre en Ibiza, Palma, Manacor y Ciutadella, con la que se tratará de mejorar autonomía digital y económica de la población sénior.

Se trata de una propuesta escénica dirigida por el reconocido creador Alberto Velasco, enfocada al colectivo de personas mayores y que forma parte de un proyecto social impulsado por la compañía de Teatro de Blanca Marsillach, en colaboración con Colonya, Caixa d'Estalvis de Pollença.

En un comunicado, la agrupación teatral ha indicado que la obra utiliza el humor, la emoción y el lenguaje teatral para acercar a los mayores conceptos esenciales de educación financiera, como la gestión segura del dinero, tipos de fraudes o herramientas bancarias digitales y de ciberseguridad, al abordar temas como el uso responsable de dispositivos, la detección de estafas online o la protección de datos personales.

Con esta iniciativa la compañía de Teatro de Blanca Marsillach y Colonya tratan de reafirmar su compromiso con "la inclusión social, la formación continua y el bienestar de las personas mayores", al acercar la cultura a los colectivos que "más la necesitan".

De este modo, la obra se representará el 13 de diciembre a las 18.00 horas en la Sala Multifuncional Canal Salat de Ciutadella, el día 16 en el Centro Cultural Can Ventosa de Ibiza a las 11.00 horas, el día 17 a las 11.00 horas en el Auditorio Club Diario de Mallorca y el mismo día a las 18.00 horas en el Teatre i Auditori de Manacor.