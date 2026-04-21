La espera media para una cirugía en el Hospital Can Misses de Eivissa se reduce en 24 días

Archivo - La consellera de Sanidad, Manuela García, durante una sesión de control al Govern balear, a 20 de mayo de 2025 - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

EIVISSA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Salud, Manuela García, ha señalado que la espera media para una cirugía en el Hospital Can Misses de Eivissa se ha reducido en 24 días y para una consulta, en 32.

Así se ha pronunciado durante el pleno del Parlament de este martes después de que la diputada de Vox Patricia de las Heras le haya preguntado por las medidas de su Conselleria ante la situación "límite" que hay en el Hospital Can Misses.

La consellera ha comenzado recordando la situación del hospital en 2023, con falta de profesionales en diferentes especialidades y con "largas listas de espera", por lo que ha explicado que la prioridad del Govern en estos últimos años ha sido captar sanitarios y ha indicado que han captado a 37 profesionales médicos más.

También ha recordado que se han completado plantillas en muchos servicios, reduciendo las listas de espera. García ha reiterado que en Urgencias hay una plantilla de 23 profesionales, un servicio que ha logrado reducir en un 50 por ciento el tiempo de respuesta.

"En cuanto a la plantilla estructural pensamos que a medio o largo plazo podremos incorporar a un total de diez profesionales médicos. También se ha reforzado enfermería", ha concluido.