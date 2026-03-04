Esporles contará con una nueva vivienda supervisada para diez mayores dependientes

Responsables autonómicos, insulares y locales durante la presentación de la nueva vivienda en Esporles - CAIB

PALMA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, ha presentado este miércoles en Esporles la futura vivienda supervisada para personas mayores dependientes, un nuevo equipamiento incluido dentro del Plan de Infraestructuras Sociosanitarias 2026-2030 y que cuenta con un máximo de diez plazas.

Según ha informado la Conselleria, el proyecto prevé la adaptación de la antigua casa de las monjas del municipio para convertirla en un recurso residencial de proximidad con capacidad para un máximo de una decena de plazas. Esta actuación cuenta con un presupuesto previsto de 200.000 euros.

La nueva vivienda supervisada se destinará a personas mayores con necesidades de apoyo continuado pero que pueden mantener autonomía en un entorno comunitario. El equipamiento se coordinará con el centro de día existente en el municipio para ofrecer atención especializada y seguimiento profesional.

Este inmueble se basa en un modelo asistencial de pequeña escala orientado a la vida independiente y la atención centrada en la persona, que también persigue reducir el grado de institucionalización en la atención a la dependencia. De las diez plazas, ocho serán gestionadas por el Consell de Mallorca a través del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) y el resto serán municipales.

El presidente del IMAS, Guillermo Sánchez, ha remarcado que el Plan de Infraestructuras permite incrementar y modernizar los recursos de dependencia en Mallorca, "con soluciones más próximas y humanas".

Este modelo permite que las personas residentes mantengan el vínculo con su entorno social y familiar, evitando desplazamientos a otros municipios y facilitando una atención de proximidad.

La consellera ha destacado que incorporan recursos adaptados a los municipios "para que las personas puedan seguir viviendo en su pueblo cuando necesitan apoyo, reforzando la red pública y dando respuesta a las familias".

Este equipamiento forma parte del Plan de Infraestructuras Sociosanitarias del Govern, integrado dentro del programa estratégico Illes en Transformació. El plan prevé en el conjunto de Baleares la creación de 18 infraestructuras, 693 plazas y una inversión global de 82,4 millones de euros, con el objetivo de ampliar y modernizar los servicios públicos de atención a la dependencia.