Establecidas las 185 especialidades consideradas de difícil cobertura para el curso 2025-2026

PALMA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha establecido este jueves las 185 especialidades consideradas de difícil cobertura para el curso escolar 2025-2026.

Asimismo, se han determinado los puestos de trabajo de carácter singular en los que el personal docente ejerce sus funciones en condiciones especiales de peligrosidad, penosidad o toxicidad.

Según ha explicado la presidenta del Govern, Marga Prohens, en rueda de prensa tras la reunión celebrada en Formentera, de estas 185 especialidades, 67 corresponden a la isla de Ibiza, 20 a Formentera, 50 a Mallorca y 48 a Menorca. Cabe destacar que 47 de estas especialidades se ofrecen en jornada parcial.

Las plazas calificadas de muy difícil cobertura incluyen todas las de Formentera, así como las plazas de Menorca e Ibiza en las que el número de aspirantes por plaza que figuran en la bolsa de interinos es inferior a cinco, o bien las que, una vez convocados los procedimientos de adjudicación para funcionarios interinos, se cubren como mínimo 15 días después de la convocatoria.

A partir de este mes de septiembre, las plazas de difícil cobertura tendrán asociado un complemento mensual de 200 euros en Ibiza y de 100 euros en Menorca. En el caso de las plazas de muy difícil cobertura, el complemento se incrementa de 300 euros a 400 euros mensuales.

En cuanto a las plazas especiales por peligrosidad, penosidad o toxicidad, el Consell de Govern ha determinado nueve puestos de estas características en el archipiélago, y el personal docente que los ocupe percibirá un complemento de 300 euros a partir de este mes de septiembre.