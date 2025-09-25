Autorizado un convenio con Formentera para financiar mejoras viarias en la Isla con 2 millones de euros

Imagen Del Consell De Govern, Reunido Este 25 De Septiembre De 2025 En Formentera. - CAIB

FORMENTERA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha informado que el Consell de Govern de este jueves ha autorizado un convenio con el Consell de Formentera para financiar mejoras viarias, dotado con dos millones de euros.

En rueda de prensa, Prohens ha afirmado que el Govern, que transferirá fondos propios a los Consells para ejecutar proyectos viarios urgentes, "vuelve a cumplir con los ciudadanos de Formentera" y ha destacado que finalmente la cantidad se ha incrementado en 500.000 euros a instancias del diputado de Formentera en el Parlament.

El importe global de los convenios que se firmarán con los diferentes Consells asciende a 46,5 millones. El Govern destinará 30 millones de euros a Mallorca; 8,5 millones al Consell de Menorca y seis millones al de Ibiza.

"Es una competencia que debería venir del Gobierno de España pero, ante su olvido y dejadez, el Govern vuelve a actuar y a responsabilizarse de todos los ciudadanos, vivan en la Isla que vivan, porque no entienden de competencias y el Govern no se pone de perfil ante las necesidades", ha concluido.

Prohens ha presidido el Consell de Govern en la isla de Formentera, una isla "que sufre la triple insularidad y que cuenta desde hace dos años con un tratamiento especial" por parte del Ejecutivo, según ha dicho.

En rueda de prensa, Prohens ha señalado los más de 35 millones contemplados en el plan 'Illes en transformació' para la isla de Formentera, con más de 23 millones de euros para el ciclo del agua en la Isla, "un compromiso" del Ejecutivo balear.

También ha resaltado la inversión de más de dos millones en infraestructuras educativas, con obras como la ampliación del IES Marc Ferrer. Entre otros proyectos, Prohens ha recordado que el Govern invertirá tres millones en infraestructuras sanitarias en Formentera y construirá un centro de salud.