Las estancias para personas mayores del Consell de Mallorca cierran el año con un récord de 2.000 participantes

PALMA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El programa 'Estades per a la Gent Gran' del Consell de Mallorca ha cerrado este 2025 con un récord de 2.000 participantes que han visitado el Hotel Blau Punta Reina Resort de Cala Mendia (Menorca) en cuatro turnos diferentes.

El presidente de la institución insular, Llorenç Galmés, y el conseller de Presidencia, Toni Fuster, han asistido este jueves a la jornada de clausura y han compartido un rato con los participantes del último turno.

Durante dos semanas, los asistentes han disfrutado de tres días de actividades y convivencia con un programa que ha combinado senderismo, gimnasia, yoga, pilates, baile, talleres, conferencias y juegos.

"Estas estancias son una manera de reconocer a las personas que han hecho tanto por nuestra sociedad, ofreciéndoles espacios para disfrutar, relacionarse y mantenerse activas", ha destacado Galmés.

Fuster, por su parte, ha puesto en valor *"el buen ambiente y la participación" y ha remarcado que esta actividad "se ha consolidado como una cita muy esperada, que refleja la vitalidad y las ganas de disfrutar de nuestra gente mayor".

El Consell de Mallorca ha duplicado las plazas respecto al año anterior con el objetivo de ofrecer más oportunidades a los interesados y ha financiado el 75% del coste total de la estancia.