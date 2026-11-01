Las estancias para personas mayores de Mallorca reúnen esta semana a un millar de participantes - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha reunido durante esta semana a 1.000 personas en el programa de estancias para personas mayores, celebradas en Cala Mandia.

La iniciativa ofrece tres días de numerosas actividades para fomentar el envejecimiento activo y la convivencia entre las personas mayores de la isla, ha recordado la institución insular en una nota de prensa.

El presidente del Consell, Llorenç Galmés, y el conseller insular de Presidencia, Toni Fuster, han visitado a los participantes para conocer cómo están disfrutando de esta experiencia, conversar con los asistentes y compartir algunos momentos de las actividades.

Las estancias ofrecen propuestas adaptadas a diferentes gustos y posibilidades. Asimismo, cada mañana, los participantes pueden disfrutar de excursiones de senderismo, sesiones de gimnasia, bailes latinos o 'ball de bot'.

Por las tardes, la programación continúa con zumba, yoga, pilates, baile de salón, sevillanas y actividades como el bingo musical o las partidas de 'truc'. También se organizan conferencias y espectáculos nocturnos, que reúnen a centenares de participantes.

Con esta convocatoria, el Consell de Mallorca completa las 2.000 plazas ofrecidas durante este año en las estancias para personas mayores.

La primera edición tuvo lugar el pasado mes de marzo en la Colònia de Sant Jordi, con 1.000 participantes, mientras que la segunda se ha celebrado durante el mes de octubre en Cala Mandia, con otras 1.000 plazas distribuidas en diferentes turnos.

La institución insular financia el 75 por ciento del coste de las estancias, que incluyen alojamiento en régimen de todo incluido y un programa de actividades durante tres días.

Esta iniciativa forma parte de las políticas de promoción sociocultural de la institución insular, destinadas a fomentar la participación social de las personas mayores y facilitar el acceso a propuestas de ocio que contribuyan a mejorar su bienestar y calidad de vida.