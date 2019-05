Estaràs dice que "no es momento de experimentos" y pide no dividir el voto el 26 de mayo

Publicado 24/05/2019 14:52:32 CET

PALMA DE MALLORCA, 24 May. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PP al Parlamento Europeo, Rosa Estaràs, ha asegurado que los comicios del 26 de mayo "no son momento de experimentos ni de mostrase débil ante el mundo" y ha pedido al electorado "votar con la cabeza y no dividir el voto", según ha informado el partido en una nota.

"Esta vez nos jugamos nuestra seguridad, no es momento de experimentos, no es momento de mostrarnos débiles ante el mundo, sino que es momento de demostrar que estamos y somos más fuertes que nunca", ha expresado Estarás. Además, ha incidido en la importancia de "no dividir el voto" ya que, según ha sostenido, si se divide "pierde Europa".

Asimismo, la 'popular' se ha referido a la trascendencia de los comicios europeos. "Europa decide el aire que respiramos, la comida que comemos, las exportaciones e importaciones que hacen fuerte a sus países, las oportunidades para los jóvenes, para todos", ha explicado.

RETOS

En referencia a lo retos en clave europea, Estaràs se ha referido a la seguridad y, en concreto, ha subrayado la importancia de combatir el terrorismo así como la necesidad de crear una policía europea común o una nueva ley de ciberataques en la próxima legislatura.

"Nuestra libertad, democracia, justicia, paz y solidaridad está en juego y desde el Partido Popular, como partido fundador de Europa, como el partido más numeroso y padre de las decisiones más importantes de la historia, seguiremos trabajando para blindar lo que tanto esfuerzo nos ha costado conseguir", ha resuelto.