Estaràs (PP) defiende el acceso efectivo a la justicia como "pilar esencial" de la igualdad entre mujeres y hombres

La eurodiputada balear del PP Rosa Estaràs - PP

PALMA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada balear del PP Rosa Estaràs ha defendido en el pleno del Parlamento Europeo la importancia del acceso efectivo a la justicia como "pilar esencial" de la igualdad entre mujeres y hombres y del Estado de derecho en la Unión Europea.

Así lo ha hecho en el marco del debate de la Eurocámara sobre las prioridades de la Unión Europea para el 70º periodo de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de la ONU, que se celebrará este marzo en Nueva York.

Según ha destacado el PP en una nota de prensa, el objetivo central de esta sesión es garantizar y reforzar el acceso a la justicia para todas las mujeres y niñas, así como revisar la participación plena y efectiva de las mujeres en la vida pública y en la toma de decisiones.

Durante su intervención, Estaràs ha subrayado el compromiso de la Unión Europea con la erradicación de la violencia de género, remarcando que es imprescindible combatir la violencia contra las mujeres y las niñas, siguiendo como hoja de ruta el Convenio de Estambul, y garantizar "la participación efectiva y real de las mujeres en todos los ámbitos de la toma de decisiones".

La eurodiputada ha apelado al liderazgo europeo en esta materia al destacar que "sin acceso a la justicia no hay democracia ni igualdad". Además, ha manifestado su deseo de que Europa actúe "con una sola voz" y sitúe este liderazgo "en primera línea".

Según la eurodiputada, la igualdad es uno de los principios fundamentales de la Unión y los derechos de la mujer "son, sin duda, una condición previa para el desarrollo, para la reducción de la pobreza y para la construcción de sociedades pacíficas, prósperas y sostenibles".

Igualmente, ha advertido que pese a los avances normativos el acceso a la justicia de las mujeres "sigue siendo una cuestión poco accesible, compleja y crucial", debido a obstáculos persistentes como "estereotipos de género, discriminación, desigualdades económicas, victimización secundaria y falta de asistencia jurídica gratuita".

En este contexto, Estaràs ha puesto el foco en la situación de las mujeres más vulnerables y, en particular, de las mujeres con discapacidad que, ha apuntado, perciben el sistema judicial como un sistema poco accesible.

Finalmente, ha defendido la necesidad de adoptar medidas concretas para revertir esta situación y "reforzar el acceso efectivo a la justicia, garantizando asistencia jurídica gratuita, tribunales especializados en violencia contra las mujeres y formación de jueces, fiscales y de todos los actores implicados, incluidas las fuerzas y cuerpos de seguridad".