Estarás (PP) exige que no se pierda el talento de 101 millones de personas en Europa y reclama políticas inclusivas. - PP

PALMA 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada del PP Rosa Estarás, vicepresidenta de la Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género del Parlamento Europeo y ponente de la estrategia de la Unión Europea sobre discapacidad, ha reclamado una Europa más comprometida con la discapacidad, capaz de garantizar derechos, derribar barreras y aprovechar el talento de millones de personas que todavía encuentran obstáculos en su vida diaria.

Estarás, que ha participado en Barcelona en el Foro European Bridges organizado por 'El Periódico', Agenda Pública y la Oficina del Parlamento Europeo en Barcelona bajo el título 'Discapacidad y derechos para una Europa inclusiva', ha defendido la necesidad de situar la discapacidad en el centro de las políticas comunitarias y convertir la inclusión en un eje transversal de la acción europea.

Durante el foro, la eurodiputada ha compartido debate con la directora de la Oficina Europea de la ONCE, Cristina Barreta, y con el presidente de la Comisión de los Derechos de las Personas con Discapacidad del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB), Xavier Puigdollers, entre otros representantes institucionales y sociales.

En su intervención, Estarás ha lanzado un mensaje sobre el enorme capital humano que Europa no puede permitirse seguir desaprovechando y ha defendido que la inclusión no es solo una cuestión de justicia social, sino también de progreso y competitividad.

"No podemos perder el talento de 101 millones de europeos con discapacidad", ha afirmado, en referencia a millones de personas preparadas y capacitadas que aún encuentran barreras para acceder al empleo, la formación o desarrollar plenamente su proyecto de vida.

Asimismo, ha advertido de la fragilidad de muchas políticas sociales en momentos de dificultad económica y reclamado blindar los recursos destinados a inclusión, empleo y cohesión social.

"Cuando hay recortes, lo primero que se toca es el Fondo Social Europeo", ha lamentado, al tiempo que ha recordado que reducir estas partidas supone debilitar las oportunidades de quienes más apoyo necesitan.

"Garantizar la igualdad de oportunidades, eliminar barreras y avanzar en accesibilidad real siguen siendo desafíos urgentes para construir una Europa más justa, más fuerte y verdaderamente inclusiva", ha subrayado.