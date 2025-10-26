Estarellas comparecerá el martes en un pleno del Parlament en que debatirá sobre los fallos en pulseras antimaltrato

Archivo - La vicepresidenta segunda del Govern y consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Maria Estarellas. Archivo. - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda del Govern balear y consellera de Presidencia, Coordinación de la acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Maria Estarellas, comparecerá el próximo martes, 28 de octubre, en un pleno del Parlament en el que ese mismo día se debatirá sobre los fallos en las pulsera antimaltrato.

Estarellas comparecerá en la Cámara Autonómica, a instancias del Grupo Parlamentario Socialista, para informar sobre el grado de cumplimiento de dos puntos de una resolución derivada de una moción relativa a transparencia y buen gobierno, que fue debatida y aprobada en sesión plenaria de día 11 de marzo de 2025.

Así, por un lado, la vicepresidenta segunda y consellera expondrá el grado de cumplimiento del punto por el cual se instaba al Govern balear a promover la iniciativa legislativa correspondiente para modificar la Ley 2/2024, de 11 de abril, de creación del Registro de transparencia y control del patrimonio y de las actividades de los cargos públicos de Baleares, y establecer un control externo, de conformidad con las previsiones de la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.

Y, por otro, informará sobre el grado de cumplimiento del punto que instaba al Govern a tener una actitud ejemplarizante ante los casos de incumplimiento o abuso en el ejercicio de los derechos y deberes de representación política que ostenten los funcionarios.

La comparecencia de Estarellas tendrá lugar en un pleno del Parlament en el que los grupos tendrán que posicionarse, a instancias del PP, en relación a los fallos en las pulseras antimaltrato.

Será durante el debate de una Proposición No de Ley (PNL) relativa a paliar las deficiencias de gestión del sistema Viogén y la mejora de la protección de las víctimas de violencia machista, y que incluye también la petición de dimisión de la ministra responsable, Ana Redondo.

El debate de ésta y otra PNL, en este caso de Més per Menorca sobre la reducción de las listas de espera de valoración de dependencia y discapacidad, serán los últimos puntos de una sesión plenaria que arrancará a las 10.00 horas con el debate de las preguntas de control al Govern.

Las preguntas de control al Govern versarán sobre crecimiento poblacional, vivienda y servicios públicos, como viene siendo habitual, pero también sobre otros temas, como las listas de espera en atención primaria y la reciente sentencia del Tsjib sobre la enseñanza en castellano en centros sostenidos con fondos públicos.

Posteriormente al debate de las preguntas de control al Govern, el PSIB interpelará al Ejecutivo autonómico en cuanto a las políticas sobre riesgos por fenómenos naturales. Y, también el PSIB, defenderá una moción relativa a la tramitación de los decretos leyes.