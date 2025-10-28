Estarellas defiende la delimitación de las zonas inundables en función de su grado de riesgo

Archivo - La consellera de la Presidencia y Administraciones Públicas del Govern de les Illes Balears, Antònia Maria Estarellas, durante una sesión de control al Govern balear, a 20 de mayo de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Maria Estarellas, ha defendido la posibilidad de delimitar las zonas inundables en función de su grado de riesgo.

Lo ha dicho en el pleno del Parlament de este martes durante una interpelación promovida la diputada socialista Mercedes Garrido sobre las políticas del Govern en materia de prevención de riesgos por fenómenos naturales y meteorológicos.

Garrido ha recordado que la presidenta del Ejecutivo autonómico, Marga Prohens, habló de la posibilidad de delimitar con mayor precisión las zonas inundables en función de si el riesgo era leve, moderado o grave.

Para la socialista, esto abriría la puerta a la construcción en este tipo de zonas de riesgo. El decreto de agilización de proyectos estratégicos, que decayó hace semanas en la Cámara autonómica, permitía construir equipamientos públicos en zonas de prevención de riesgos, ha subrayado.

A ello, ha proseguido Garrido, se le suma el anteproyecto de la ley agraria "que terciariza el campo y prioriza las actividades complementarias por encima de las agrarias", lo que provocará "una oleada de abandono de las actividades" propias de las zonas rurales.

"La prevención es ser conscientes de los riesgos, priorizar la actividad agraria sobre la turística, alejar de las zonas de riesgo las infraestructuras donde se acumula gente o no permitir construir una vivienda donde hay riesgo de que se le caiga la montaña encima", ha incidido.

Estarellas, en su turno de réplica, ha reivindicado el trabajo en prevención de riesgos por fenómenos naturales llevada a cabo por el Govern en materias como los incendios forestales o las inundaciones.

"Este verano los incendios que ha habido han sido de pequeñas dimensiones, y quiero pensar que el Govern algo está haciendo bien. Los incendios se apagan en invierno, y se han puesto en marcha una línea de ayudas para hacer lo que ustedes no hicieron. Nefastos no somos", ha dicho.

También ha recordado que, hace poco menos de un año, el Parlament aprobó un decreto que incluía "muchísimas medidas para minimizar la construcción en zonas inundables", algo que ha reprochado que no hiciera el anterior Ejecutivo.

"Nos encontrarán en las medidas para minimizar el impacto, pero no diga falacias. Nosotros dejamos hacer siempre con los informes técnicos pertinentes", ha asegurado.

Ha sido entonces cuando ha defendido la posibilidad de delimitar las zonas inundables en función de su grado de riesgo y de la tipología del terreno.

"Las inundaciones por laminación no son las mismas que en zonas de flujo preferente, donde el resultado puede ser mucho peor", ha argumentado.

Estarellas, por otra parte, ha subrayado la necesidad de disponer cuanta más información posible acerca de este tipo de fenómenos para mejorar las políticas de prevención.

En esa línea, ha planteado la posibilidad de que desde la Universitat de les Illes Balears (UIB) lleven a cabo "otro tipo de investigación en esta materia". "No nos basta una si podemos tener tres", ha sentenciado.