Estarellas defiende la internalización e integración en IB3 "con la mayor agilidad" pero también "con garantías"

PALMA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Maria Estarellas, ha defendido que la voluntad del Govern y de la dirección de IB3 es que el proceso de internalización e integración de trabajadores en el ente público se haga "con la mayor agilidad" pero también "con garantías".

Estarellas se ha pronunciado así este martes, en el pleno del Parlament, donde pese a reconocer "un ambiente más sensible y tenso" en IB3, "como en cualquier empresa que tiene abierto un conflicto laboral", y que "se trabaja por solucionar" a través de "la llegada a acuerdos beneficiosos para los trabajadores y soluciones dentro de la legalidad", ha creído que "si el PSIB no hubiera empezado la internalización a toda prisa y sin garantías", el ambiente en el ente público "ahora" sería "inmejorable".