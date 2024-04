Estarellas niega en el Parlament que Tellado mediara con el Govern en la reclamación a la empresa del caso Koldo

PALMA, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Presidencia y Administraciones Públicas, Antònia Maria Estarellas, ha negado en una respuesta parlamentaria que el portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Miguel Tellado, mediara con el Govern en la reclamación a la empresa del caso Koldo por las mascarillas defectuosas.

"El sr. Miguel Tellado no habló con nadie del Govern balear en esta legislatura respecto al expediente administrativo de compra de mascarillas en 2020 en la empresa Soluciones de Gestión y Ayuda a Empresas", es la respuesta escrita que ha ofrecido a la diputada del Grupo Socialista, Pilar Costa.

El requerimiento de la diputada del PSIB viene motivado por las alusiones a Tellado en el sumario del caso Koldo. De hecho, por esa misma razón el PSIB pedirá que el portavoz 'popular' comparezca en la comisión de investigación en el Parlament balear. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ya había negado cualquier contacto entre Tellado y el exasesor del ministro José Luis Ábalos, Koldo García.

En detalle, en una conversación en diciembre intervenida por la Guardia Civil, García informa al presunto 'cerebro' de la trama, Juan Carlos Cueto, de que habían quedado con Miguel Tellado y que éste "ya ha dicho lo que tenían que hacer".

"Ella es de la línea de Pablo Casado, ¿vale? Pero que ya está hecho. O sea, vamos a esperar que me diga cuándo os tiene que ver. (...) El recado está dado, ¿vale?", indicó el exasesor de Ábalos, que puntualiza que esa reunión la estaban pidiendo "a través de Alberto y de Miguel".

El exasesor también deslizó en aquella conversación con Cueto que el mensaje estaba "dado": "Y me han dicho que sí que va por muy buen camino". Los investigadores constataron que Koldo García y Cueto querían una reunión con el Govern del PP pero de sus conversaciones no se acredita que se llegara a concretar una cita --"me van a decir la fecha en que os reciben"--. Más tarde, se comenta que la esperada reunión sería "con el director nuevo".

En cualquier caso, Koldo García insistió a Cueto reiteradamente en que le habían transmitido que "esto no va a pasar de aquí". "Es verdad que querían abrir un frente, pues 'pa' quedar bien y qué bonito y qué bien lo hacemos que cada vez que vemos algo malo que hayan hecho los rojos pues lo sacamos y que vamos a por ellos a muerte", comentaba.

De los autos se infiere que los investigados pretendían que el Govern no sólo se limitara a dejar caducar el expediente, sino que esperaban que expresamente emitiera "un documento diciendo que se anula".

INFORME DE LA ABOGACÍA SOBRE LA CADUCIDAD

Asimismo, Estarellas también ha respondido a otra pregunta parlamentaria del PSIB, que pedía aclarar si la Abogacía de la Comunidad ha emitido algún informe jurídico sobre la caducidad del expediente administrativo, una cuestión que se ha convertido en el principal caballo de batalla entre PP y PSIB en las últimas semanas.

La consellera ha informado de que la Abogacía no ha emitido ningún informe de ese tipo. Para el PSIB, la documentación demuestra que la reclamación se dejó "perder" --no hubo ningún movimiento del IbSalut en meses, tras las alegaciones de la empresa en octubre--; mientras, el Govern sostiene que, en virtud de la Ley de Contratos, el expediente tenía una vida de ocho meses y que los tres meses a los que se alude en la notificación a la empresa --y consecuentemente, en los pinchazos-- son un error material.

En cualquier caso, el Ejecutivo ha desistido de esa primera reclamación para iniciar otro proceso anulando el contrato desde su origen y exigiendo resarcir a la Comunidad con el importe total y no sólo una parte.