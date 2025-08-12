Estarellas prevé que "se tendrá que hacer un plan de autoprotección" ante el eclipse total de sol de 2026

PALMA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda del Govern y consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Govern y Cooperación Local, Antònia Maria Estarellas, ha previsto que "se tendrá que hacer un plan de autoprotección" ante el eclipse total de sol de 2026.

En una rueda de prensa con motivo de la firma de un convenio con la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), y en respuesta a preguntas de los medios, Estarellas se ha referido al eclipse total de sol que tendrá lugar dentro de un año, el 12 de agosto de 2026.

"Ha habido diferentes reuniones, en las que el Govern ha estado representado por la directora general de Relaciones Institucionales, en las que se ha puesto de manifiesto que habrá este eclipse", ha explicado, pero, ha aclarado, "a agosto de 2025, no hay redactado un plan de contingencia", en el que, en caso de que fuera redactado, "tendrá algo que decir el director general de Emergencias".

"Normalmente", ha precisado, "cuando se prevé una afluencia, en este caso será día 12 de agosto, y coincidiendo con plena campaña turística, está claro que tendremos que hacer un plan de autoprotección, como se hace con otro tipo de actos, como pueden ser las fiestas multitudinarias de Ciutadella o el Güell a Lluc a Peu".

Por tanto, ha hecho hincapié "en estos momento no se tiene elaborado un plan", ha reiterado, y lo que previsiblemente se hará será que "se elaborará un dispositivo" y "se tendrá que hacer una junta de seguridad con los municipios que pueda haber afectados" para que, de este modo, el Govern "pueda hacer lo que tiene que hacer, que es proteger a la población y mirar de que no haya un cierto colapso".

Finalmente, al ser preguntada por si, pese a que todavía no haya ningún plan redactado, el Govern prevé limitaciones o restricciones en algunos enclaves geográficos de cara al eclipse total de 2026, Estarellas ha dejado claro que "esto no es algo que se haya discutido dentro de una junta de seguridad, sobre todo con los expertos".

"Lo que digo es que desde el Govern y desde Emergencias hay mucha preparación y capacidad para poder reconducir una situación que nos pueda, no sobrepasar, pero está claro que, en un momento dado, el territorio es el que es y, si se han de poner límites, se tendrán que poner", ha manifestado. "Pero", ha añadido, "no puedo avanzar un tema que no ha sido todavía objeto de discusión con los que saben, porque, al final, no es una organización que se pone al frente de un tema, que, al final, en esos casos, es quien está obligado a hacer un plan". "Habrá que mirarlo pero teniendo la fecha, la previsión, sabiendo que ya hace dos años que hay gente que busca alojamiento en Baleares, está claro que habrá que poner sistemas de control".