Estarellas rechaza la regularización de migrantes "masiva y sin consenso" y acusa al PSIB de "incoherente"

Archivo - La consellera de Presidencia, María Antonia Estarellas, durante una sesión plenaria - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Maria Estarellas, ha subrayado que el Govern no está en contra de los derechos de las personas migrantes, pero sí de una regularización "masiva, improvisada, sin planificación, recursos ni consenso".

Así lo ha dicho la consellera en la sesión de control al Govern de este martes tras ser preguntada por el diputado del PSIB Omar Lamin, quien ha lamentado el rechazo del Ejecutivo autonómico a esta medida.

Estarellas, de su lado, ha cargado contra el Gobierno de España y el delegado en las Islas, Alfonso Rodríguez, por "mostrar deslealtad institucional". "Hace meses que pedimos colaboración, recursos y que el Estado asuma sus competencias", ha defendido.

Además, ha calificado el discurso del PSIB de "incoherente": "Por la mañana hablan de humanidad y por la tarde la señora Armengol vuelve a un país como Azerbaiyán que vulnera todos los derechos humanos", ha dicho.