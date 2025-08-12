Estarellas reclama que "se ha de contar más con las comunidades" a la hora de tomar según que decisiones sobre migración

La vicepresidenta segunda y consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Maria Estarellas, en rueda de prensa. Archivo. - EUROPA PRESS

PALMA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda del Govern y consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Maria Estarellas, ha reclamado este martes, ante la presencia del delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, que "se ha de contar más con las comunidades autónomas" a la hora de tomar según que decisiones sobre migración.

En rueda de prensa con motivo de la firma de un convenio con la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), y a preguntas de los medios de comunicación sobre el reparto de menores migrantes y la llegada de migrantes estos últimos días a Formentera, Estarellas ha considerado que la postura del Govern balear y del Gobierno central "está clara" ya que "está siendo objeto de diarios este mes de agosto".

"Nosotros entendemos la problemática que vive Canarias, con las llegadas que ha tenido, y que está sobrepasada, ya hace muchos años, en su capacidad de acogida de personas migrantes", ha asegurado la vicepresidenta segunda del Govern y consellera. Y, en este sentido, ha considerado que Baleares se ha posicionando "muy claramente" en que "por supuesto, siempre se va a estar al lado de la gente que coge un proyecto que no es otro que es irse de allí donde vive".

"Creo que este es un punto que no puede perderse nunca de vista", ha añadido Estarellas, aunque, ha precisado, "es verdad que tanto Formentera como los diferentes consells han expuesto, en distintas reuniones en la conferencia de presidentes de Baleares, de las que ya se han mantenido dos, encabezadas por la presidenta del Govern, Marga Prohens, que no tenemos capacidad para acoger".

En palabras de la vicepresidenta segunda del Govern y consellera, "los sistemas pensados y vigentes, a día de hoy, en las comunidades autónomas para la acogida de menores no contempla que de manera sobrevenida te puedan entrar diez menores más".

Por este motivo, el Govern se opone al reparto de menores migrantes no acompañados procedentes de Canarias, de los que Baleares tendrá que acoger a 49.

En primer lugar, el Govern se opone a este reparto porque las islas ya tienen su capacidad de acogida "sobrepasada"; y, en segundo, porque "se ha de contar más" por parte del Gobierno central "con las comunidades autónomas" a la hora de tomar según que tipo de decisiones sobre migración.

"Yo creo que no puedo sumar más al debate de lo que estos días ha salido ya en prensa", ha finalizado sus palabras Estarellas.