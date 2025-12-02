Estarellas reconoce el derecho del funcionario perjudicado en el caso del chófer de Prohens para presentar una querella

Archivo - La consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Estarellas, en el Parlament. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Presidencia, Cooperación Local y Coordinación de la Acción de Gobierno, Antònia Estarellas, ha defendido el proceso para seleccionar un chófer de la presidenta del Govern, Marga Prohens, para sustituir a un conductor de baja y que ha sido objeto de una querella contra el jefe de Gabinete de la líder del Ejecutivo.

En el pleno del Parlament, la responsable de Función Pública ha defendido el derecho del funcionario a llevar la cuestión a los juzgados si considera que sus derechos se han visto vulnerados.

Estarellas ha respondido al diputado del PSIB Ares Fernández, que ha acusado al Govern de practicar el nepotismo en el Consolat, después de que el funcionario haya acusado al jefe de Gabinete, Alejandro Jurado, de "enchufar" a un primo suyo.

El socialista ha asegurado que si el beneficiado en la selección no hubiera sido primo del jefe de Gabinete no hubiera sido escogido para el puesto, ya que no cuenta con la experiencia exigida para ser el chófer de la primera autoridad del archipiélago.

Estarellas ha reprochado que sea el PSIB el que hable de ética público recordando que la diputada del PSIB Mercedes Garrido también ha sido objeto de una querella por parte de un funcionario y comparando el caso con el hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "que ya ha ido a juicio y ha sido condenado sin saber a dónde iba a trabajar".

La consellera ha insistido en que el procedimiento de sustitución de un funcionario de baja a través de un bolsín ha seguido todos los cauces reglamentarios.